Video Un jucător din United States Premier Hockey League a primit o suspendare pe viaţă după ce a lovit un arbitru

Paul Halloran, un jucător din United States Premier Hockey League (USPHL), o competiţie de top pentru tineret, a primit o suspendare pe viaţă după ce a lovit un arbitru, în meciul dintre echipa lui, South Shore Kings, şi Wilkes-Barre Scranton Knights, desfăşurat duminică, conform news.ro.

Incidentul a avut loc în prima repriză a jocului, după Halloran, în vârstă de 20 de ani, şi arbitrul s-au ciocnit în faţa băncilor ambelor echipe. Arbitrul l-a eliminat pe Halloran, moment în care jucătorul i-a aplicat un pumn violent în faţă oficialului, doborându-l la pământ.

Halloran a fost oprit doar de intervenţia altor doi oficiali de pe gheaţă, care l-au impobilizat şi l-au scos de pe teren. Jucătorul a fost suspendat pe viaţă de USPHL.

În plus, tânărul hocheist a intrat şi în atenţia poliţiei, care a deschis o anchetă în acest caz.

Halloran era la primul său sezon în USPHL, în care a marcat 15 goluri, a oferit 13 pase decisive şi a strâns 83 de minute de penalizare, în 39 de jocuri.

Safe to say, I don’t think he liked what the ref said to him ????‍♂️ pic.twitter.com/zJUe61SMUT