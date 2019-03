VIDEO Viorica Dăncilă face SHOW în Parlament: Miliardele de euro colectate din OUG 114, folosite pentru școli, spitale, autostrăzi

Premierul Viorica Dăncilă, discurs dur în Parlamentul României, acolo unde a fost chemată de PNL să dea explicații privind OUG 114, prin care s-a impus taxa pe lăcomie.

"Din prima zi a mandatului de premier am spus că voi veni în fața dumneavoastră, aici, de fiecare dată când va fi nevoie. Motivul pentru care mă aflu aici este OUG 114. Deși solicitarea Opoziției are în vedere doar anumite opinii din spațiul public cu privire la textul ordonanței și nu conținutul ei consider că prezentarea unor lămuriri este binevenită.

România nu a inventat aceste taxe, ele a fost impuse în mai multe țări din UE. De două luni deținem președinția Cons UE cu succes. (...) Dumneavoastră vi se pare normal a cetățenii români să plătească dobânzi duble față ce cetățenii UE? De ce să nu se bucure și consumatorii români de aceleași dobânzi ca și restul cetățenilor UE?

Prin OUG 114 am urmărit aceste miliarde de euro să ajungă în bugetul statului pentru construcția de școli, spitale autostrăzi. Am comparat aceste sume cu cele din alte țări din UE".