VIDEO Viorica Dăncilă își recunoaște greșelile: 'În echipa din jurul meu nu am luat oameni corecţi'

Viorica Dăncilă a declarat, luni seară, că a făcut unele greşeli în perioada în care a ocupat postul de prim-ministru şi anume că a acceptat anumiţi oameni să facă parte din echipa sa, oameni controversaţi, cu probleme de imagine.

”A greşi e omenesc. Şi eu am făcut greşeli. Cred că cel mai mult am greşit atunci când am acceptat anumite lucruri legate de perioada în care am fost pemier, atunci când am acceptat anumiţi oameni să facă parte din echipă, cu toate că aveau probleme de imagine, erau controversaţi. Nu aş vrea să dau nume, nu aş vrea să stric primăvara cuiva, dar cred că în acel moment au fost foarte multe articole care pot scoate în evidenţă acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă la A7TV, luni seara.

Citește și: AUR, intervenție de ultimă oră în privința pașaportului de vaccinare european! Solicitare către autoritățile Statului Român

Dăncilă a mai adăugat că în echipa sa au fost oameni care ”au lucrat pentru propriile interese” şi nu pentru ţară.

”Am greşit că în echipa din jurul meu nu am luat oameni corecţi, care să lucreze pentru ţară, pentru obiectivele pe care ni le-am propus în programul de guvernare şi au fost oameni care au lucrat pentru propriile lor interese. Interesul propriu a fost mai important decât anumite lucruri care trebuiau făcute pentru ţară şi pentru oameni”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Citește și: Emil Constantinescu o spulberă pe Clotilde Armand: Nu știe ce vorbește!

Fostul şef al Executivului a mai declarat că toate greşelile făcute au costat-o, dar că este important că la final au rămas lucrurile bune pe care le-a făcut.

”Am greşit că am avut încredere în oameni care nu au meritat pentru că am crezut că toţi pot fi aşa cum sunt eu, că atunci când un om îţi acordă încrederea lui, nu trebuie să dezamăgeşti. Toate aceste lucruri, pe urmă m-au costat, dar au rămas în urmă lucrurile bune pe care le-am făcut şi faptul că pot să mă uit în ochii oamenilor şi să le spun că nu am greşit faţă de nimeni, nu am luat decizii împotriva oamenilor sau împotriva ţării”, a mai declarat Dăncilă.

Citește și: Medicul Emilian Imbri trage un puternic semnal de alarmă: ‘Numărul persoanelor care vin spre spital, de vreo două săptămâni a crescut. Acum două săptămâni de exemplu, aveam 200 de locuri libere în spital, astăzi avem 82’ .