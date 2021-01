VIDEO Vlad Voiculescu, un ministru sensibil la proteste: 'Aș vrea să discut, dacă se poate, fără megafon'

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la sediul ministerului, despre protestul organizat de AUR în fața instituției, manifestație în care i se cere demisia ca urmare a incendiului de la Matei Balș, că primește audiențe „dacă se poate fără megafon”.

Întrebat dacă îi primește pe protestatari la discuții, ministrul a răspuns: „Nu as avea o problema, intelegerea mea este ca e un protest pur politic, facut de un partid politic care are de livrat mesaje politice. Daca orice om din tara asta vrea sa fie de folos sau vrea sa discutam ceva anume, sa imi scrie, sau vrea sa vina la o discutie, sigur, timpul imi pune anumite limitari dar o sa fiu aici. Nu am o problema sa discut cu nimeni dar as vrea sa discut, daca se poate, fara megafon”.

Președintele AUR, George Simon, a condus sâmbătă, în fața Ministerului Sănătății, un protest după incendiul de la Spitalul Matei Bals. Protestatarii cu pancarte, steaguri, fluiere și vuvuzele solicită demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, dar și a șefului DSU Raed Arafat. La manifestație s-au lansat și apeluri anti-Klaus Iohannis. „Sistemul mafiot ne omoară cu zile. Fură viitorul copiilor, ne omoară părinții și bunicii în spitale”, a spus George Simion. 'Iohannis conduce România de la schi', a adăugat el. Se scandează 'Rușine, rușine, rușine să vă fie!', 'Vă rugăm să ne scuzați, nu producem cât furați', 'Ieșiți din casă, dacă vă pasă'.