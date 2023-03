Video - Vladimir Putin, sfidat în timpul vizitei la Mariupol: o femeie a avut curajul să-l acuze în față de minciună

În înregistrarea video postată pe Telegram, cineva se aude strigând pe fundal: "Nimic nu este adevărat!". Totul s-a întâmplat când liderul rus stătea de vorbă cu "localnici" în curtea unui bloc din Mariupol, informează Rador.

În timpul conversației lui Putin cu persoanele respective, cineva a strigat "Nimic nu este adevărat! Totul este pentru spectacol!".

Cei care îl însoţeau pe Vladimir Putin au început imediat să privească în jur. Un fragment din înregistrarea video a fost publicat și pe site-ul Kremlinului, dar şi de majoritatea canalelor de Telegram. În pofida acelui strigăt, "localnicii" i-au povestit lui Putin "cât de mult le place la Mariupol".

Putin and Mariupol....

This is the original video, which was deleted immediately after publication in RIA Novosti, and the cropped version was already played on TV.



At 17 seconds, a woman from the window shouts "it's all not true, it's all for show" ???? pic.twitter.com/SRkWidkiu0