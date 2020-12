Vina uriaşă aparţine administraţiei PSD Firea care toata vara, nealocând bani, a lăsat reţeaua să se deterioreze, spune Nicușor Dan

Primarul general Nicuşor Dan a declarat referitor la problema din spitalele Matei Balş şi Colentina, unde căldura a fost întreruptă peste zi şi a revenit azi-noapte, că vina aparţine administraţiei PSD Firea care toată vara nu a alocat bani şi a lăsat reţeaua să se deterioreze. În schimb, Gabriela Firea a scris pe Facebook că Ludovic Orban şi Nicuşor Dan au spus că se vor implica personal pentru ca CET-urile să nu mai livreze agent termic sub parametri, însă nu au făcut nimic. „Zero. Gheaţă la mal”, mai spune prim-vicepreşedintele PSD, potrivit news.ro.

Fostul primar general Gabriela Firea a precizat că avariile din sectoarele 2 şi 3 au fost remediate de Termoenergetică „companiile alea rele ale lui Firea”, însă CET Sud care aparţine de ELCEN livrează agentul termic la 60 de grade şi nu 90-100 de grade, cum ar trebui.

„Doua spitale COVID din Capitala - Matei Bals si Colentina -, au ramas fara apa calda si caldura de ieri. Cele 11 avarii din din sectoarele 2 si 3 au fost remediate de Termoenergetica (da, companiile alea rele ale lui Firea). Dar, atentie, CET Sud, care apartine de ELCEN - in subordinea Guvernului, livreaza acum agent termic la 60 de grade, in loc de 90-100 de grade, cat ar fi normal. Rezultatul este infiorator : apa cālie si calorifere abia dezmortite, din care nu se face caldura nici in saloane, nici in apartamentele cetatenilor din zonele Colentina, Stefan cel Mare, Doamna Ghica etc”, a scris Gabriela Firea sâmbătă pe Facebook.