Violențe în Orientul Mijlociu - Ambasada SUA din Beirut evacuează personalul neesențial

În acelaşi timp, SUA au ridicat de la 3 la 4 (cel mai mare) nivelul lor de alertă privind recomandarea de călătorie, cerându-le tuturor cetăţenilor americani să nu călătorească în Liban.

Această notificare o înlocuieşte pe cea emisă anterior la 13 iulie.Vă recomandăm "să nu călătoriţi în Liban, din cauza situaţiei de securitate imprevizibile legată de tirurile de rachete şi proiectile de artilerie între Israel şi Hezbollah sau alte facţiuni militante armate", se menţionează într-un comunicat al Departamentului de Stat, difuzat în cursul serii de marţi.Confruntările între mişcarea şiită libaneză Hezbollah, aliată Hamas, şi armata israeliană s-au intensificat în ultimele zile în zona de frontieră.Mai mult, Hezbollah a lansat un apel ca miercuri să se desfăşoare o "zi a furiei" pentru a condamna tirurile sângeroase împotriva unui spital din Fâşia Gaza, "un masacru" pentru care acuză Israelul, în timp ce armata israeliană atribuie Jihadului Islamic responsabilitatea pentru bombardarea unităţii spitaliceşti.Hezbollah şi-a lansat apelul în timp ce sute de manifestanţi s-au adunat marţi seara în faţa ambasadei SUA din Awkar, o suburbie din nordul capitalei libaneze Beirut, unde mulţimea a scandat "Moarte Americii!" şi "Moarte Israelului!", potrivit corespondenţilor AFP de la faţa locului.De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas în Israel la 7 octombrie, confruntările de la frontiera Israelului cu Libanul s-au soldat cu circa 20 de morţi de partea libaneză, în majoritatea combatanţi, dar printre care figurează şi un jurnalist Reuters şi doi civili. De partea israeliană, cel puţin trei persoane au fost ucise, conform agenţiei de presă citate.

Protestors in Beirut burned part of the US Embassy compound.pic.twitter.com/UeytMlalQc