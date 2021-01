Viorica Dăncilă confirmă: Fostul premier urmează să publice o carte de dezvăluiri

Fostul premier Viorica Dăncilă îşi va lansa o "carte-interviu" în care vorbeşte despre "provocările perioadei" în care a fost şef al Executivului. Dăncilă confirmă astfel informaţiile publicate de STIRIPESURSE.RO săptămâna trecută.

"Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD", a scris Dăncilă, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ea spune că a fost şi rămâne "social-democrată şi un om de echipă". "Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului", susţine fostul premier.

Câteva pasaje din cartea interviu, în care Dăncilă povestește cine și de ce a vrut s-o înfățișeze drept marioneta a lui Dragnea.

”Era într-o zi de luni. Era programat Comitetul Executiv, în acea zi. Eu mă pregăteam să plec la Strasbourg, unde aveam sesiune. M-a sunat președintele partidului și m-a întrebat dacă pot să vin la sediu cu două ore mai devreme. Eram chiar cu trollerul în mașină. Când am ajuns la partid, m-au întrebat câteva dintre colege dacă o să fiu prim-ministru, dacă mi-aș dori să fiu prim-ministru…..”

”A fost foarte greu pentru mine că eram urmărită. Liviu Dragnea avea oameni în jurul meu care îl informau tot ceea ce se întâmpla în guvern...”

”Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul doi al alegerilor, ci Dan Barna….”

”La locale a fost un eșec. Sigur că a fost un eșec, dacă am pierdut Bucureștiul, Constanța, Prahova, Iașiul, Timișoara... multe dintre ele pierdute prin neprezentare, cum se spune în sport”

”Este adevărat, Olguța Vasilescu nu s-a înțeles absolut deloc cu Miron Mitrea și mi-a spus că ea nu mai vine în echipă, dacă Miron Mitrea continuă. Am preferat-o pe Olguța Vasilescu."

”Liviu Dragnea la început nu era așa. Târziu s-a schimbat. Cred că a fost și acea frustrare a faptului că și-a dorit să fie premier și nu a putut totuși să acceadă în această funcție. Sunt convinsă că, probabil, dacă era premierul României și președintele partidului, situația era alta.”

”Paul Stănescu mi-a spus: ”ai vrut să candidezi, n-ai vrut să lași pe alții să preia conducerea partidului, te voi distruge!”

”Știu că după acest interviu va urma un val de atacuri la adresa mea, mai ales din partea celor care se simt ofensați de adevărul pe care l-am adus în fața oamenilor.”