Viorica Dăncilă, detalii de ULTMĂ ORĂ despre programul președinției Consilului UE: 'Sperăm ca acest examen să-l trecem cu succes'

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că în Parlamentul României va fi votată, în scurt timp, ultima formă a programului preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Premierul a dat detalii despre acest program.

„(...) În ceea ce privește programul președinției, am reliefat faptul că ne axăm pe patru piloni principali: o Europă coezivă, siguranța Europei, creșterea rolului global al Europei, dar în același timp și promovarea valorilor europene. O atenție deosebită o vom acorda Balcanilor de Vest, dar și parteneriatului Estic. În programul nostru acordăm atenție strategiei Dunării. (...) Am reliefat faptul că fiecare minister știe ce are de făcut, știe ce dosare are în lucru, știe că trebuie să meargă la trilog împreună cu Comisia Europeană și Parlamentul European și că are o prioritizare a acestor dosare. Pentru noi este un examen. România deține pentru prima dată președinția Consiliului UE. Sperăm ca acest examen să-l trecem cu succes”, a spus Viorica Dăncilă, la Guvern, într-o declarație comună cu Antonio Tajani.

De asemenea, premierul a precizat că România îşi propune să aibă o Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene "ambiţioasă, dar şi realistă".



„România îşi propune să aibă o Preşedinţie ambiţioasă, dar şi realistă. Spun ambiţioasă pentru că ne dorim să dăm un răspuns pozitiv la provocările existente la nivel european, că ne propunem să soluţionăm cât mai multe dosare aflate pe masa de lucru a Preşedinţiei, dar, în acelaşi timp, realistă, pentru că acest lucru şi multe dintre aceste provocări nu depind numai de România, depind de un acord politic, o codecizie între instituţiile europene, mă refer la Parlamentul European, Comisia Europeană şi, bineînţeles, Consiliul European”, a mai afirmat premierul.