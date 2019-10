Viorica Dăncilă: Mergem pe a doua nominalizare pentru funcţia de comisar european, Dan Nica

Premierul Viorica Dăncilă a reiterat, luni, că a trimis la Bruxelles două nominalizări pentru funcţia de comisar european, iar, în condiţiile în care Rovana Plumb a fost respinsă, a rămas valabilă cea de-a doua propunere, Dan Nica, potrivit Agerpres

"Am discutat despre două persoane pe care le-am nominalizat pentru funcţia de comisar european. Am avut o discuţie şi cu domnul preşedinte Iohannis. Am trimis cele două nominalizări. Prima nominalizare a căzut, mergem pe a doua nominalizare. Nominalizările au fost deja trimise la Bruxelles. Rămâne valabilă a doua nominalizare, domnul Dan Nica", a afirmat Dăncilă, la Senat.Ea a adăugat că şi alte state trimit două nominalizări."Trebuie să fie o egalitate de tratament. Doamna preşedinte a Comisiei este foarte deschisă, un om foarte implicat, al dialogului. Facem şi noi ceea ce fac şi ceilalţi. Se află (pe masa preşedintelui Comisiei Europene - n.r.) adresa pe care am trimis-o şi în care am făcut cele două nominalizări, Rovana Plumb şi Dan Nica", a menţionat prim-ministrul.