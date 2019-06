Viorica Dăncilă s-a enervat: Reproşuri la adresa lui Iohannis, înainte de consultările de la Cotroceni

Viorica Dăncilă l-a criticat pe preşedintele Iohannis, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD. Premierul l-a acuzat pe Iohannis că se foloseşte de consultările cu partidele parlamentare pentru a încerca să contureze o majoritate parlamentară care să dea jos guvernul.

„În cadrul Biroului Permanent de astăzi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la consultările cu președintele României, am discutat despre dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții Comisiei Europene dar și cu președintele socialiștilor europeni de la Bruxelles, am desemnat purtătorul de cuvânt al partidului și am luat act de demisia trezorierului partidului. Am discutat despre Congres, despre faptul că în CEx pe care îl vom avea vineri, fiecare va veni cu o dată pentru congres, o dată argumentată, astfel încât să luăm cea mai bună decizie, decizie care bineînțeles va fi stabilită prin vot. Așa cum am menționat încă de la preluarea mandatului de președinte interimar al PSD vreau ca toate deciziile să fie discutate în forurile statutare ale partidului, astfel încât fiecare să ne spunem punctul de vedere, iar decizia finală bineînțeles aparține majorității”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul BPN al PSD.

Premierul a adăugat că discuțiile de la Cotroceni ar trebui să aibă scopul de a găsi un consens între partide și nu încercarea de a forma o majoritate care să dărâme Guvernul.

„PSD a înțeles foarte bine rezultatul votului. Am spus că nu o să mai vorbim de justiție. Nu am dat și nici nu se vor da ordonanțe de urgență pe coduri, cum a fost făcut în Guvernul Cioloș. Avem foarte mare deschidere a aaduce echilibru și consens în socuietate. Toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie respectată Constituția României. Consultările de la Cotroceni presupun să ajungem la un punct de vedere comun cu toate partidele. Îi transmit președintelui României că e important ca și dânsul să fie un exemplu în respectarea Constituției. Ca să mergi la consultări nu înseamnă să încerci să formezi o majoritate pentru a da la o parte Guvernul României. Asta nu se încadrează în prevederile Constituției. Cred că atacurile permanente la PSD nu trebuie să le aibă Președintele României. El trebuie să se adreseze tuturor românilor, indiferent de opțiunea lor politică. Eu când sunt premier sunt al tuturor românilor”, a completat președintele interimar al PSD.