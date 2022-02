Virgil Popescu va participa la Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de gaze din Azerbaidjan

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va participa zilele următoare la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de gaze, eveniment care se organizează anual la Baku, Republica Azerbaidjan, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

"Astăzi (joi - n.r.) am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul azer al Energiei, Parviz Shahbazov. I-am transmis că România acordă o importanţă deosebită Parteneriatului Strategic cu Republica Azerbaidjan şi am salutat colaborarea îndelungată, extrem de fructuoasă, în sectorul energetic. L-am felicitat pentru contribuţia semnificativă pe care Coridorul Sudic de gaze a avut-o în acest an, de la operaţionalizarea sa, dovedindu-se a fi extrem de eficient şi util în acest context energetic foarte dificil cu care ne-am confruntat, mai ales din perspectiva deficitului major de gaze naturale", a scris ministrul.

El i-a transmis omologului său că ţara noastră este interesată de volumele suplimentare de gaz care pot ajunge pe piaţa europeană.

"Totodată, l-am asigurat pe omologul meu că România va susţine o colaborare mai strânsă între Comisia Europeană şi Azerbaidjan pentru creşterea volumului de gaze livrate către Europa, precum şi diversificarea surselor de transport şi aprovizionare. Am mai transmis părţii azere deschiderea României în privinţa creşterii volumului de investiţii ale companiei SOCAR, în ţara noastră, atât în domeniul producţiei de energie electrică, precum şi în domeniul pieţei îngrăşămintelor chimice. Ne-am arătat deschişi faţă de o posibilă colaborare dintre România, Azerbaijan şi Georgia pentru a construi împreună un cablu submarin pentru transportul energiei electrice, pe sub Marea Neagră. A fost o întâlnire cu perspective de bun augur pentru România", se mai arată în postare, informează Agerpres.