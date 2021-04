Vlad Voiculescu, șocat de modul în care a fost înlăturat de la MS: 'Deocamdată o să dorm'

Vlad Voiculescu spune că este în continuare șocat de modul în care a fost înlăturat de la conducerea Ministerului Sănătății, pentru că a crezut că va fi mult timp în această funcție. „Deocamdată o să dorm”, a declarat el, infirmând că și-ar fi dorit funcția lui Valeriu Gheorghiță.

Vlad Voiculescu a declarat, vineri, că România pierde viteză periculos în privința vaccinării, mai ales că nu a vaccinat suficiente persoane în vârstă și bolnave.

„România pierde viteză periculos și are o vulnerabilitate majoră prin faptul că nu a vaccinat destul pe cei vulnerabili și anume pe cei bătrâni și bolnavi. Asta este ceva ce aș fi făcut diferit. Mai mult decât atât, altă vulnerabilitate este lipsa completă a unei campanii de comunicare”, spune Voiculescu,

Acesta a afirmat că echipa sa a pregătit o campanie de comunicare care speră că va fi pusă în practică.

„O să vedem foarte curând limitările acestei abordări de până acum, odată ce cei care au vrut să se vaccineze se vor fi vaccinat. Trebuie să ajungem în rural, trebuie să ajungem la cât mai mulți oameni și asta este o provocare. Nu spun că echipa care s-a ocupat de vaccinare nu ar fi făcut o treabă bună. Spun, însă, că ce putea mai bine și că modul de lucru care ține aproape exclusiv de două persoane, și anume de colonelul Gheorghiță și de premierul Cîțu, modul de a lua decizii, de a guverna întreaga campanie este suboptimal, ca să fiu delicat”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă ar fi gestionat mai bine campania de vaccinare, fostul ministru al Sănătății a spus că faptul că s-a spus că ar fi vrut ca el să gestioneze campania de vaccinare este un „fake news”.

„Este un fake news că eu aș fi cerut preluarea coordonării vaccinării de la col. Gheorghiță. Nu a fost niciodată cazul. Am destulă apreciere pentru dânsul și pentru munca dânsului, este un om inteligent, etic, un om care muncește de dimineața până seara, nicicând nu a fost vorba despre preluarea campaniei de vaccinare la MS. Ceea ce am spus, însă, este că platforma este suboptimală și la început era mai mult decât suboptimală. Am propus ca această campanie de comunicare să fie în sarcina MS, lucru care nu s-a întâmplat și a fost unul dintre multele momente în care premierul Cîțu a zis DA, apoi nu s-a întâmplat nimic. După care, cred că modul de desfășurare de la un punct încolo ar fi putut fi accelerat. (...) Lucrurile au mers, până la un punct, semnificativ mai bine decât în alte țări din lume, multe alte țări din Europa. Pentru perioada următoare trebuie să punem accentul pe comunicare, pe comunitățile care sunt mai greu accesibile și pe oamenii din mediul rural”, a mai sus fostul ministru.

Voiculescu a precizat că a lucrat foarte bine cu Raed Arafat și că nu au avut disensiuni de când se cunosc, din 2015.

În plan personal, Voiculescu a spus că deocamdată vrea să doarmă, pentru că este în continuare șocat de modul cum a fost înlăturat de la conducerea MS.

„Nu regret (decizia de a renunța la mandatul de consilier local al Capitalei – n.r.), dar la nivel profesional și personal, o să am nevoie de câteva zile să îmi așez propria viață. Decizia de zilele trecute a fost, pentru mine personal una șocantă și mi-am aranjat lucrurile în viață așa încât să servesc din poziția de ministru al Sănătății pentru mult timp, așa încât să pot face lucrurile pe care nu am reușit să le duc la bun sfârșit în 2016. (...) Deocamdată o să dorm”, a mai spus Voiculescu.