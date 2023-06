Volodimir Zelenski tună și fulgeră după rupere barajului: 'Rusia a detonat o armă ecologică de distrugere în masă'

„Rusia controlează barajul și întreaga CHE Kakhovka de mai bine de un an. Este imposibil din punct de vedere fizic să-l arunci în aer cumva din exterior, prin bombardare. A fost minat de ocupanții ruși. Și l-au aruncat în aer”, a declarat el la o conferință de securitate în capitala slovacă Bratislava.

„Rusia a detonat o bombă de distrugere în masă a mediului. Acesta este cel mai mare dezastru ecologic provocat de om din Europa din ultimele decenii. Este cel mai periculos terorist din lume. Și de aceea, înfrângerea Rusiei – o înfrângere pe care oricum o vom asigura – va fi cea mai semnificativă contribuție la securitatea regiunii noastre, a Europei noastre și a lumii întregi.

Totuși, nu știm ce alimentează constant revanșismul rusesc? Aceasta este credința conducătorilor Rusiei că Europa se presupune că va arăta slăbiciune. Slăbiciunea este principala speranță și pariul teroriștilor.

Gata cu slăbiciunea în Europa împotriva răului agresiunii! Gata cu incertitudinea cu privire la perspectivele de securitate în Europa! Fiecare pas, decizie și summit al nostru trebuie să ne întărească pe toți în apărarea noastră împotriva terorii ruse. Fără îndoială, Vilnius #NATOSummit trebuie să asigure acest lucru”, a adăugat Zelenski.

Federația Rusă în schimb acuză forțele armate ucrainene că ar fi provocat ruperea barajului.

