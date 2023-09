'Vorbeşte cu mine/ Talk to Me', în cinematografle din România din 22 septembrie

"Vorbeşte cu mine/ Talk to Me", debutul horror al fraţilor australieni Danny şi Michael Philippou, creatori de conţinut pe Youtube cu miliarde de vizualizări şi multipremiaţi pentru activitatea lor, va putea fi văzut pe marile ecrane din România din 22 septembrie, distribuit de Independenţa Film.

Filmul urmăreşte povestea unui grup de tineri, a căror distracţie o reprezintă petrecerile, postarea de videoclipuri pe reţelele online şi, mai nou, invocarea spiritelor cu ajutorul unei mâini îmbălsămate. Atunci când Mia, o tânără îndurerată de moartea mamei sale, merge prea departe şi deschide uşa către lumea spiritelor, lucrurile scapă de sub control.

„Cel mai bun şi cel mai intens film de groază de care m-am bucurat în ultimii ani”, spune Peter Jackson, regizorul Lord of The Rings, despre producţia cu buget restrâns, filmată în cinci săptămâni, care a depăşit încasările Hereditary, un alt titlu din portofoliul companiei producătoare A24.

Originari din Adelaide, Australia de Sud, fraţii Philippou spun că inspiraţia filmului a venit din observarea tinerilor din cartier: „Unul dintre copii, aflat sub influenţa drogurilor, era căzut pe jos şi cu convulsii. Prietenii lui îl filmau şi râdeau. Frapant şi înfiorător”. Aşa că, atunci când Daley Pearson, prietenul fraţilor Philippou, a împărtăşit cu ei un scenariu de scurtmetraj despre un grup de adolescenţi care foloseau posesia ca nouă formă de a fi high, imaginaţia acestora s-a aprins. Astfel, filmul este despre o adolescentă care se lasă posedată de spirite pentru a obţine un efect similar cu cel pe care îl au drogurile, dar la un nivel mai profund este despre tineri care se luptă cu dependenţa şi bolile mintale, iar ceea ce începe ca o evadare din durerea suprimată poate deveni o erupţie terifiantă a acelei dureri.

"Vorbeşte cu mine/ Talk to Me" este un film sincer despre cum nu ştim să facem faţă sentimentelor ca adolescenţi şi despre cum găsim supape care ne fac mintea vraişte. Am vrut ca acesta să fie primul nostru film pentru că este cel mai apropiat de lumea noastră aşa cum este ea acum”, spun realizatorii filmului, Danny şi Michael Philippou.

Lansat în luna iulie a acestui an, după ce a avut premiera internaţională la Sundance Film Festival, "Talk to Me" beneficiază de cronici pozitive şi ratinguri mari pe Rotten Tomatoes, Metacritic şi IMDb.