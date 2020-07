Vouchere pentru copii, granturi pentru cluburi, săli polivalente, bazine, patinoare, baze sportive, în programul de relansare economică

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a prezentat, marţi, componenta ce îi revine domeniului pe care îl coordonează din Programul de relansare economică al Guvernului Orban. Potrivit acestui plan, valabil în perioada 2021-2027, MTS va acorda vouchere copiilor pentru a practica sportul în mod organizat, granturi cluburilor şi federaţiilor pentru investiţii în infrastructură şi vor fi construite săli polivalente, bazine de nataţie, patinoare, baze sportive., potrivit news.ro

"Investiţiile în următorii ani sunt esenţa programului de relansare economică pe care guvernul din care fac parte l-a gândit şi l-a prezentat public săptămâna trecută. De data aceasta, planul de relansare economică cuprinde componenta sport şi tineret ca prioritate, este pentru prima oară când un plan de relansare economică de o asemena anvergură tratează sportul şi tineretul ca o prioritate. Este cel mai îndrăzneţ şi consistent plan de dezvoltare plan de dezvoltare al sportului şi tineretului. Vorbim despre acest plan pentru următorul ciclu de dezvoltare al acestei ţări, este un ciclu de dezvoltare echivalent cu cel pe care se lucrează la Bruxelles, în Uniunea Europeană. Este ciclul de dezvoltare 2021-2027. Practic, sincronicăm dezvoltarea României cu bugetarea europeană. Banii se vor duce în două mari direcţii. Prima dintre ele sunt investiţii masive în infrastructura de sport şi tineret, iar cea de-a două direcţie sunt măsurile active de sprijin, atât al sporului, cât al tineretului", a declarat Stroe, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a afirmat că aproximativ 100.000 copii vor primi vouchere în valoare de câte 300 de lei pentru a practica sportul în cadru organizat, la cluburi.

"Pentru a creşte numărul tinerilor care fac sport în România şi, implicit, a bazei de selecţie pentru viitoarea performanţă, vorbim de vouchere, de relansare a sportului de masă prin programe de sprijin a activităţii lor, măsuri de sprijin al cluburilor sportive, pentru mici investiţii în infrastructura lor. Prima măsură este acordarea de vouchere pentru copiii care se legitimează la un club sportiv pentru practicarea sportului de performanţă. Este o măsură bugetată cu 30 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor direcţi se situează la aproximativ 100.000 de copii. Astăzi, în România, avem legitimaţi puţin peste 80.000 de copii, dintre care activi, ceea ce înseamnă că au viza anuală pe carnetul şi pe legitimaţia personală, aproximativ 55.000. Comparând aceste cifre cu numărul de legitimaţi la nivel de seniori, care este aproxiamtiv 95.000, dintre care 75.000 activi, vom observa o mare diferenţă şi o situaţie paradoxală în care în România avem mult mai mulţi seniori decât copii care practică sportul într-o formă legitimată. Practic, avem o resursă mult mai mică pentru viitor decât nevoia reală a sportului românesc. Este îngrijorător faptul că numărul copiilor care fac sport este mult subdimensionat faţă de nevoia viitoare, faţă de baza de selecţie, faţă de viitoarea performanţă. Dorim, prin aceste vouchere, să-i îndreptăm pe toţi copiii care practică sport către o formă organizată, către un cadru foarte bine pus la punct, către un mod regulat de a face sport. Voucherul va fi acordat beneficiarului direct prin tutorele legal, pentru că ei nu au 18 ani. Condiţia este ca acel copil beneficiar să rămână cel puţin un an legitimat la clubul şi în disciplina sportivă pe care o practică. Clubul trebuie să dovedească că este un club cu o activitate sportivă relevantă, că are participări la competiţii, că are capacitate să deruleze programe de iniţiere, formare şi pregătire sportivă în următorii ani. Cuantumul voucherului va fi de 300 de lei per copil şi va viza în principal susţinerea cheltuielilor care sunt legate de echipamentul sportiv... Programul va începe din toamnă", a spus el.

În ceea ce priveşte cluburile, acestea pot primi o sumă maximă de 200.000 de euro pentru "mici investiţii" în infrastructura proprie.

"Cea de-a doua măsură este legată de sprijinul acordat cluburilor. Granturi de sprijin pentru structurile sportive din România. Şi aceste granturi vizează atât cluburile private, cât şi cele de stat şi chiar federaţii. Valoarea totală va fi de 180 de milioane de euro, din bani europeni, valoarea grantului va fi de maximum 200.000 de euro şi se va acorda o singură dată, pentru investiţii în terenuri de antrenament, de iniţiere, de pregătire pentru tineri, pentru copii, cabinete medicale, mici centre de recuperare medicală pentru sportivi, dotări aferente pentru specializări de exemplu în zona medicinei sportive, noi tehnologii, pentru introducerea sistemelor de evaluare şi monitorizare a performanţei sportive, atât hardware, cât şi software, echipament de nivel performant şi semiperformant. Din estimările noastre, numărul beneficiarilor va fi de aproximativ 1.500 de structuri sportive. Acest grant va intra în vigoare printr-o schemă de ajutor care va fi aprobată de Comisia Europeană", a arătat ministrul.

Ionuţ Stroe a afirmat că învestiţiile în infrastructura sportivă se vor ridica, din surse bugetare şi europene, la suma de 13,5 milioarde de lei.

"În ceea ce priveşte infrastructura sportivă, capitol separat, prezent în acest document, în planul de investiţii şi relansare economică, pot să vă spun că suma se va ridica la 13,5 miliarde de lei pentru perioada 2021-2027. Această a treia temă vizează atât realizarea de obiective pentru susţinerea sportului de performanţă, dar şi realizarea de obiective pentru sportul de masă. Este vorba despre construirea a 12 complexuri sportive cu capacităţi cuprinse între 3.000 şi 30.000 de locuri, construirea a opt bazine olimpice, construirea a cinci săli polivalente cu o capacitate cuprinsă între 5.000 şi 16.000 de locuri, realizarea a cinci pationoare artificiale pentru competiţii, construirea a 250 de săli de sport şi construirea a 400 de baze sportive cu o valoarea estimată pe undeva pe la 1,8 miliarde de lei. Aici vorbim de sume din bugetul propriu, dar şi din bani europeni. Parte din aceste investiţii sunt semnale de alarmă pentru infrastructura sportivă a capitalei ţării, Bucureşti. Încă o dată spun că e îngrijorător faptul că această capitală europeană nu are în momentul de faţă o sală polivalentă la standarde europene, nu are are în anul 2020 un patinoar, nu are în acest moment arene de tenis care să găzduiască un turneu internaţional", a spus Stroe.

El a estimat că Bucureştiul va avea o sală polivalentă peste 6-7 ani: "S-au avansat în dese rânduri foarte multe date. Unele dintre ele au coincis cu cicluri electorale. Toată lumea îşi punea în oferta politică perspective imediate, investiţii mari şi aşa mai departe. Sincronizăm aceste investiţii în termeni reali pe ciclul de finanţare europeană 2021-2027. Este o modalitate practică şi reală de a oferi sportului românesc aceste investiţii de care are atât de mare nevoie. Nu voi veni să spun încă o dată ca orice alt ministru dinaintea mea că vom avea o sală polivalentă în trei ani de zile şi nu am identificat nici terenul. Eu cred că 6-7 ani, sincronizând dezvoltarea României exact pe sistemul de alocare bugetară europeană, e un termen rezonabil, dacă suntem oameni serioşi şi dacă ne ţinem de aceste angajamente."