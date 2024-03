Vremea se schimbă radical! Meteorologul Florinela Georgescu anunță nopți cu temperaturi negative și ninsori

După vremea anormal de caldă, meteorologii anunță că țara noastră va fi cuprinsă de un val de aer rece. Temperaturile vor scădea brusc, iar în unele zone vor fi sub pragul de îngheț.

Revin ninsori în România, deși a venit primăvara. Directorul adjunct al AMN, meteorologul Florinela Georgescu, anunțat că temperaturile negative revin în luna martie în România.

Ce spune meteorologul Florinela Georgescu

”Vom avea o vreme tipica pentru martie, o vreme capricioasă cu schimbari in regimul de temperatura. Luni va fi mai cald decat duminică. În Dealurile de Vest temperaturile vor urca până la 19 grade. În sud se anunță maxime de 15 … 17 grade. De marti vor scădea mai ales in regiunile sudice si estice ale țării unde vor aparea ploi. În zona montana mai inalta trecator marti si miercuri vor fi precipitatii sub formă de lapovita si ninsoare.

Temperaturile se apropie de normalul acestei perioade la sfârșitul saptamanii cand e posibil sa se incalzeasca.

În cealalta saptamana dupa 11 martie am putaea avea temperaturi scazute și din nou in zonele montane lapovita si ninsoare. Temperaturile minime vor fi in general pozitive, în următoarele nopti posibil in a doua parte a saptămânii, în nordul Moldovei, să apară temperaturi sub limita inghetului pe perioada scurtă ceea ce nu e anormal pentru periaoda capricioasa cum e luna martie”, a spus meteorologul Florinela Georgescu, la România TV.