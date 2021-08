Walter Isaacson, biograful lui Steve Jobs, scrie o carte despre Elon Musk

Elon Musk, CEO-ul producătorului auto Tesla și al companiei SpaceX a anunțat pe Twitter că Walter Isaacson, biograful lui Steve Jobs, îi va scrie biografia. Musk nu a spus când va fi lansată cartea, precizează CNN, arată Mediafax.

"Dacă sunteți curioși despre Tesla, SpaceX și despre mine, @WalterIsaacson scrie o biografie", sună mesajul lui Musk.

Isaacson, profesor de istorie la Universitatea Tulane, a scris biografiile lui Benjamin Franklin, Henry Kissinger și Steve Jobs. Ultima sa carte - „The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race” - este despre biochimistul câștigător al Premiului Nobel care a dezvoltat tehnologia de editare a genelor CRISPR.

Isaacson a fost editor la revista Time, CEO al Aspen Institute și CEO și președinte al CNN. El este, de asemenea, colaborator la programul CNN "Amanpour".

El nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Nici editura Simon & Schuster, care a publicat mai multe cărți ale lui Isaacson, nu a răspuns imediat la o întrebare despre implicarea într-o biografie a lui Musk.

Musk - miliardarul cunoscut pentru stilul său îndrăzneț și prezența deschisă - este un subiect de carte popular.

În această săptămână, reporterul Wall Street Journal Tim Higgins a lansat o carte despre Musk numită „Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century”.

O altă biografie a lui Musk este cea din 2015, „Elon Musk: Tesla, SpaceX și căutarea unui viitor fantastic”, a jurnalistului Ashlee Vance.