Zaporojie rămâne un punct fierbinte! Rușii au luat cu asalt regiunea din sud-estul Ucrainei - 'mai multe linii şi poziţii avantajoase' au fost cucerite

Armata rusă a anunţat sâmbătă că a lansat o operaţiune ofensivă în Zaporojie, regiunea din sud-estul Ucrainei pe care teoretic Moscova a anexat-o ilegal în septermbrie anul trecut, dar pe care practic nu o controlează în totalitate, relatează AFP, CNN şi The Guardian.

Ministerul rus al Apărării susţine că în timpul asaltului a cucerit “mai multe linii şi poziţii avantajoase“.

Oleksandr Staruh, guvernatorul regiunii, spune că forţele ruse au lansat în timpul nopţii peste 160 de atacuri de artilerie. El a declarat într-o postare pe Telegram că 21 de oraşe şi comune au fost vizate de tiruri, iar o femeie a fost ucisă, în timp ce alte două persoane au fost rănite grav. Zeci de clădiri, inclusiv un teatru, au fost distruse.

Statul Major General al Ucrainei, în ultima sa actualizare privind activităţile de pe câmpul de luptă, raportează că au fost atacuri cu rachete asupra oraşului Huliaipole, precum şi asupra oraşului Nikopol, care se află în regiunea ucraineană vecină Dnipropetrovsk.

Un oficial numit de Rusia în partea ocupată a regiunii Zaporojie susţine că trupele ruseşti au străpuns apărarea ucraineană şi au capturat patru sate . Oficialii ucraineni nu au anunţat însă aceste pierderi teritoriale, deşi actualizarea Statului Major General confirmă că au fost atacuri de artilerie susţinute, în circa 10 locaţii de pe linia frontului, inclusiv între Orihiv şi Kamianske.

Linia frontului, inclusiv la sud-est de oraşul Zaporojie, nu s-au mişcat semnificativ de săptămâni întregi. Dar în ultima perioadă au crescut aşteptările privind o posibilă mişcare majoră a Rusiei, mai ales după ce şeful forţelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a declarat într-un interviu pentru The Economist, luna trecută, că trupele ruseşti sunt "100% pregătite" pentru o ofensivă.

El se aşteapta ca această ofensivă să aibă loc "în februarie, în cel mai bun caz în martie şi în cel mai rău caz la sfârşitul lunii ianuarie".

În actualizarea sa zilnică a informaţiilor despre războiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apărării a declarat sâmbătă că există posibilitatea unui avans teritorial al ruşilor în jurul oraşului Bahmut din regiunea Donbas, aprig disputat, dar în rest există puţine mişcări de trupe. Forţele private de care se ajută armata rusă, în special luptătorii Wagner, s-au masat în oraşul Soledar după ce l-au capturat la începutul acestei săptămâni. Mai la sud, în Zaporojie, ambele părţi au masat "forţe semnificative", a observat Ministerul britanic al Apărării, având loc schimburi de artilerie. În apropiere de Kremina, în nord-estul Ucrainei, forţele ucrainene au obţinut unele câştiguri teritoriale mici şi s-au apărat împotriva contraatacurilor ruseşti.

