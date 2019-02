Zegrean: Niciodată CCR nu a admis o sesizare privind legea bugetului. Demersul e unul logic si constituțional

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, sustine ca niciodata nu a fost admis o sesizare pe legea bugetului de stat, mentionand ca demersul presedintelui etse unul constitutional.

"Demersul e unul logic si constitutional. S-a mai intamplat ca legea bugetului sa fie verificata de CCR. Niciodata CCR nu a admis o sesizare pe lege bugetului, dar cine stie, daca motivele invocate de presedinte sunt verificabile, , poate admite. La CCR nu se poate intampla altceva decat ca legea sa se trimita inapoi la parlament, ca judecatorii nu pot sa puna banii dintr-o parte in alta, pot doar sa verifice daca s-a incalcat dispozitia constitutionala. Parlamentul, daca CCR va constata elemente de neconstitutionalitate, va trimite la Parlament si va trebuie sa ia in dezbatere din nou pentru a pune in acord. Lucrurile sunt altfel un pic decat la alte legi", a declarat Augustin Zegrean la Digi24.

