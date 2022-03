Zelenski face apel la rezistență și nesupunere față de ocupantul rus: Umilirea dușmanului e un pas spre victorie

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a făcut un apel sâmbătă seară la populația civilă din orașele ucrainene ocupate de ruși să continue rezistența.

Apelul lui Zelenski vine după ce sâmbătă și în Herson și în Melitopol, două din orașele de la nord de Crimeea ocupate de ruși, numeroși ucraineni au ieșit în stradă, s-au pus în fața blindatelorl și s-au opus militarilor ruși care au tras focuri de avertisment.

Într-un discurs citat de The Kyiv Independent Zelenski a lăudat civilii pentru că au rezistat ocupației ruse.

„Fiecare metru din pământul nostru ucrainean câștigat prin proteste și umilire a ocupanților este un pas înainte, spre victorie”, a spus Zelenski.

Sâmbătă numeroși ucraineni din Herson au ieșit în stradă și au protestat puternic față de ocupanții ruși, punându-se chiar și în fața tancurilor și blindatelor rusești, unii întinzându-se pe jos în fața convoaielor rusești.

În Melitopol, unul din primele orașe ocupate de ruși, după ce vineri au fost ample proteste pe străzi, mai mulți civili i-au înfruntat pe soldații ruși înarmați, care dau înapoi și trag focuri de avertisment în aer.

