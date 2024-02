Zelenski recunoaște că situația e gravă: Nu avem timp şi nici alternative

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri aliaţilor săi decizii care să grăbească furnizarea de arme şi muniţii, insistând că nu mai este timp de pierdut în faţa armatei preşedintelui rus Vladimir Putin, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

"Trebuie să supravieţuim. Pentru aceasta avem nevoie de decizii concrete, decizii despre arme. Şi ca aceste arme să sosească la timp", a subliniat Zelenski la o conferinţă de presă în capitala albaneză Tirana, unde a participat la un summit Ucraina-Balcani.

"Dacă cineva a decis să trimită arme, atunci trebuie să o facă la timp", a indicat preşedintele ucrainean. "Avem probleme cu aprovizionarea cu muniţii, ceea ce afectează situaţia pe câmpul de luptă", a atras atenţia Zelenski.El a mai anunţat la conferinţa de presă că, la jumătatea lunii martie, aşteaptă o vizită a preşedintelui francez Emmanuel Macron pentru a discuta posibilităţile de consolidare a Ucrainei în acest război. Macron "a spus că există mai multe idei pe care mi le va împărtăşi", a afirmat Zelenski, fără a dezvolta subiectul.

Soluția lui Macron



Preşedintele Macron a sugerat luni posibilitatea ca unele state europene să trimită trupe în Ucraina, întrucât, a explicat el, în timp ce trupele ruse înaintează în estul Ucrainei, "în dinamică nimic nu poate fi exclus" şi "trebuie făcut tot posibilul pentru ca Rusia să nu câştige acest război". Între timp, principalele ţări care oferă Ucrainei sprijin militar în războiul cu Rusia, inclusiv SUA, Marea Britanie, Germania, Polonia, Cehia, dar şi alte state din UE şi NATO care au reacţionat după declaraţia lui Macron, s-au delimitat de sugestia acestuia şi au dat asigurări că nu intenţionează să trimită trupe combatante pe frontul ucrainean.



În acest timp, pe frontul din estul Ucrainei, după ce a ocupat oraşul fortăreaţă Avdiivka, armata rusă continuă să împingă înapoi trupele ucrainene aflate în criză de muniţii, obosite de doi ani de război şi cu rândurile diminuate de pierderi, despre care duminică Zelenski a spus că au ajuns la circa 31.000 de soldaţi ucraineni ucişi, primul bilanţ oficial al victimelor furnizat de Kiev, declaraţie după care Moscova a spus că "Zelenski minte". Oficiali americani neprecizaţi au declarat publicaţiei New York Times în august anul trecut că până la acea vreme au murit circa 70.000 de soldaţi ucraineni şi între 100.000 şi 120.000 au fost răniţi.



Preşedintele ucrainean a insistat miercuri că armata sa nu are timp de pierdut în faţa ofensivei ruse, nu-şi poate permite "pauze", pentru că Rusia "nu se va opri". "Nu avem timp şi nici alternative. Ne confruntăm cu un asasin. Cu un Hitler numărul doi. Iniţiativa noastră este să triumfăm în faţa lui Putin", a mai spus Volodimir Zelenski.



El caută intens soluţii pentru aprovizionarea cu muniţii, după ce statele occidentale nu au reuşit până în prezent să ţină pasul cu nevoile armatei ucrainene, mai ales în ce priveşte furnizarea de obuze, iar ajutorul american este în continuare blocat în Congresul de la Washington.



Zelenski a deplâns faptul că, din cele un milion de obuze de calibrul 155 mm promise de UE ţării sale în urmă cu un an, au fost efectiv livrate doar aproximativ 300.000 de mii. Republica Cehă a anunţat recent că a identificat surse pentru achiziţia rapidă din state terţe a circa 500.000 de obuze de calibrul 155 mm şi a circa 300.000 de obuze de calibrul 122 mm, dar mai este nevoie ca statele UE să finanţeze aceste achiziţii, subiect dezbătut în prezent.