Zelenski: Turcia a interzis intrarea navelor de război rusești în Marea Neagră

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că Turcia a interzis intrarea navelor de război rusești în Marea Neagră.

„Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Turciei, R.T. Erdogan, și poporului turc pentru sprijinul lor puternic. Interzicerea trecerii navelor de război ruse în Marea Neagră și ajutorul militar și umanitar pentru Ucraina sunt extrem de importante astăzi. Poporul ucrainean nu va uita niciodată asta!”, a scris Zelenski pe Twitter.

Cu doar o zi înainte, Turcia anunțase că nu poate opri navele de război rusești care intră în Marea Neagră prin strâmtorile sale, așa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact internațional care permite navelor să se întoarcă la baza lor de origine, a declarat vineri ministrul de externe turc.

Conform Convenției de la Montreux din 1936, Turcia deține controlul asupra strâmtorilor și poate limita trecerea navelor de război în timpul războiului sau dacă este amenințată, dar cererea venită de la Kiev a pus guvernul de la Ankara într-o poziție dificilă, deoarece acesta încearcă să își gestioneze angajamentele occidentale și legăturile strânse cu Rusia, notează Digi24.

I thank my friend Mr. President of ???????? @RTErdogan and the people of ???????? for their strong support. The ban on the passage of ???????? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ???????? are extremely important today. The people of ???????? will never forget that!