Zelenski: 'Vom înfiinţa 'Puncte de neînvins' în toată ţara, unde oamenii pot primi apă, căldură și electricitate'

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat înfiinţarea a peste 4.000 de «Puncte de neînvins» în toată ţara, unde, în cazul unor pene de curent pe termen lung cauzate de eventuale noi atacuri ruseşti, oamenii vor putea beneficia de apă, încălzire, electricitate, comunicaţii şi internet. ”Sunt sigur: ajutându-ne unii pe alţii, vom putea trece de această iarnă împreună”, a afirmat el. Zelenski a menţionat că se strâng fonduri pentru a se forma o flotă de drone navale. ”Pas cu pas, vom duce armata rusă la noi înfrângeri”, a susţinut el, informează news.ro.

Zelenski a anunţat, în mesajul video transmis marţi seară, noi ajutoare financiare, între care o nouă tranşă a ajutorului macro-economic de la Uniunea Europeană în valoare de 2,5 miliarde de euro, spunând că se aşteaptă aprobarea programului şi pentru anul viitor, în valoare de 18 miliarde de euro.

De asemenea, el a menţionat că SUA va oferi în curând fonduri de 4,5 miliarde dolari pentru a sprijini bugetul Ucrainei.

”Sunt recunoscător partenerilor pentru aceşti paşi importanţi de solidaritate. Datorită unor astfel de decizii ale prietenilor noştri, menţinem stabilitatea socială şi, în pofida tuturor atacurilor ruseşti, ne îndepliim obligaţiile sociale. Şi acestea sunt obligaţii faţă de milioane de oameni”, a precizat Zelenski.

El a adăugat că, de la începutul războiului, s-au făcut plăţi constante pentru aproape 11 milioane de pensionari ucraineni, au fost indexate pensiile, aşa cum prevede legea, iar şase milioane de cetăţeni beneficiază de o formă sau alta de ajutor social.

”Doar în această lună, plăţile sociale s-au ridicat la aproape 14 miliarde de hrivnia. Aceasta este asistenţa pentru cei cu mulţi copii, cei săraci, mame singure şi persoane cu dizabilităţi. De asemenea, peste două milioane de persoane strămutate în interiorul ţării primesc asistenţă din partea statului. Plus salariile pentru angajaţii din sectorul bugetar. Facem totul pentru a asigura plăţile pentru toţi apărătorii noştri”, a explicat preşedintele ucrainean.

În ceea ce priveşte energia, Zelenski a arătat că muncitorii continuă să lucreze în mai multe regiuni pentru a restabili reţeaua.

”De asemenea, pregătim şi răspunsuri pentru posibile noi atacuri teroriste împotriva sistemului nostru energetic. În această seară, sunt folosite doar programări ale unor întreruperi ale alimentării pentru stabilizare în 16 regiuni şi în Kiev”, a continuat el.

Preşedintele Ucrainei a menţionat însă că, în cazul unor creşteri ale consumului, pot să apară şi întreruperi de urgenţă.

”Iniţiem şi noul proiect «Puncte de neînvins» pentru a-i sprijini pe oamenii din ţară. Astăzi, peste 4.000 de astfel de puncte au fost deja pregătite. Altele sunt în faza de planificare. Dacă au loc atacuri masive ale ruşilor din nou şi dacă se ştie că alimentarea cu electricitate nu poate fi restabilită în câteva ore, vor fi activate aceste «Puncte de neînvins» - acolo vor exista toate serviciile de bază, inclusiv electricitate, comunicaţii mobile şi internet, încălzire, apă şi o trusă de prim-ajutor. Complet gratis şi non-stop”, a precizat Zelenski.

El a explicat că astfel de puncte vor fi la sediul tuturor administraţiilor regionale şi districtuale, dar şi în şcoli, clădiri ale Serviciilor de Urgenţă.

Totodată, a fost creat un site speciale, nezlamnist.gov.ua, unde este deja disponibilă o hartă a acestor puncte din ţară, care este mereu actualizată. De asemenea, pe site şi la «Punctele de neînvins» oamenii pot afla unde se află cea mai apropiată benzinărie, bancă, farmacie sau magazin care funcţionează. Autorităţile locale au sarcina de a informa oamenii despre existenţa acestor puncte unde ei pot primi ajutor în cazul unui pene de curent pe termen lung.

”Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu, având în vedere ce fel de terorişti luptă împotriva poporului nostru şi ce încearcă ei să facă”, a subliniat Zelenski. El a mulţumit antreprenorilor care participă la înfiinţarea acestor puncte, spunând că pe site se găsesc informaţii pentru cei care vor să contribuie.

”Sunt sigur: ajutându-ne unii pe alţii, vom putea trece de această iarnă împreună”, a adăugat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a arătat că situaţia de pe front nu s-a schimbat: în Doneţk sunt atacuri dure şi bombardamente constante, în Lugansk se dau lupte, dar poziţiile ucrainenilor se întăresc puţin câte puţin şi aceştia avansează încet, în regiunea Herson şi alte zone din sud – se încearcă reducerea potenţialului de luptă al ocupanţilor şi distrugerea capacităţii lor de a bombarda oraşe.

”Pas cu pas, vom duce armata rusă la noi înfrângeri şi niciun bombardament în Herson sau orice alt oraş al nostru nu îi va ajuta pe ocupanţi. Pe mare.... pe platforma noastră United24 strângem fonduri opentru drone navale. Uinitatea, ca întotdeauna, dă rezultate mari. Oameni de rând. Peste 50 de companii ucrainene. Companii internaţionale. Plus prietenii noştri lituanieni. Plus comunitatea IT. În total, oameni din 93 de ţpri s-au alăturat acestei iniţiative. Alcătuim, treptat, flota ucraineană de drone navale”, a mai spus Zelenski.