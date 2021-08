Ziua cea mare pentru Florin Cîțu: După 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL

Florin Cîțu și-a depus oficial candidatura pentru șefia PNL la sediul partidului din Modrogan. Pe parcursul discursului, el a fost fost flancat în stânga și în dreapta de Emil Boc și Rareș Bogdan, cei care l-au susținut pentru șefia partidului încă de la început.

„Vreau să vă spus că după 25 septembrie, altfel se vor lua deciziile în PNL. Așa cum am spus eu consturiesc echipe, mă înconjor de oameni care au făcut performanță și nu rămân singur. Avem nevoie de toți, am spus că vreau să construim România liberală, dar vreau să vă spun tuturor că nu pot face acest lucru singur. Nu vorbesc foarte mult, sunt mai mult omul faptelor: acestă candidatură, acestă competiție nu este despre mine, nu este despre contracandidatul meu, este depre viitorul PNL în politica dinRomânia, dar și despre viitorul României”, a declarat Florin Cîțu.

El a adăugat că 32 de filiale îl susţin pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii.

„O zi importantă pentru noi toţi, pentru mine, pentru colegii mei. Am pornit acum câteva luni de zile cu o echipă mică, dar determinată şi am spus că intru în această cursă să câştig, dar am spus că intru să construiesc. Astăzi se vede că mesajul meu de a face România liberală a prins. Avem până acum 32 de filiale care au semnat sau sunt alături de noi în acest demers. Le mulţumesc tuturor care sunt astăzi lângă mine, dar nu ne oprim aici pentru că am intrat în această cursă să unesc PNL şi vom încerca până în 25 septembrie să îi avem pe toţi lângă noi, dar cu siguranţă după 25 septembrie vom avea întreg PNL în jurul acestei moţiuni”, a spus Cîțu.

„Este oficial acum. Mi-am depus candidatura pentru preşedinţia PNL acum 10 minute. Sunt un liberal convins şi cred că acest lucru e deja evident pentru toată lumea. Mi-am trăit, îmi trăiesc şi îmi voi trăi viaţa doar după principii liberale. Indiferent alături de cine vom guverna în următorii 8 ani de zile, nu voi abdica niciodată de la principiile mele liberale”, a ținut să mai spună acesta.

Florin Cîţu şi-a depus moţiunea prin care candidează la şefia PNL. Moţiunea acestuia se numeşte „România liberală” şi are 28 de pagini. Principalele puncte ale documentului propuse de premier pentru dezvoltarea României sunt revizuirea Constituţiei, desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie, intrarea ţării noastre în Spaţiul Schengen şi apropierea de moneda euro, creşterea investiţiilor şi încurajarea antreprenoriatului, cât şi digitalizarea ANAF, recuperarea prejudiciilor din infracţiuni şi sporirea încrederii în instituţiile statului. „Esenţa liberalismului: proprietatea privată şi toate corolarele care decurg din aceasta – ordinea pieţei libere, încrederea în capacitatea antreprenorială şi buna funcţionare a democraţiei – nu s-au bucurat de atenţia cuvenită în societatea românească, ci au fost mai degrabă stigmatizate”, precizează Florin Cîţu în textul moţiunii.