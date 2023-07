11 greșeli mari pe care le fac turiștii când vizitează Roma

Roma este de mult timp una dintre cele mai populare destinații turistice din lume și este ușor de înțeles de ce. Orașul Etern găzduiește nenumărate locuri emblematice, precum Colosseumul și Fontana di Trevi, iar pastele apetisante și alte mâncăruri grozave nu pot fi refuzate, scrie huffpost.com.

Dar, ca în orice loc cu o industrie turistică mare, este de înțeles ca vizitatorii să facă anumite greșeli, iar localnicii sunt în măsură să le vadă pe toate. I-am rugat pe cei care locuiesc în Roma, de la expatriați la localnici, să ne împărtășească câteva dintre erorile pe care le-au observat.

De la gafe alimentare la itinerarii greșite, iată 11 greșeli pe care turiștii le fac adesea în timpul vizitei la Roma - și câteva sfaturi pentru a le evita în călătoriile dumneavoastră.

Cumpărarea apei

"Nu cumpărați apă în Roma - este gratis! Există aproximativ 90 de fântâni în centrul istoric, numite de obicei nasoni, unde puteți bea apă gratuit. Apa curge întotdeauna proaspătă și, foarte des, vă veți afla în fața unor adevărate opere de artă. Cea mai faimoasă este mica fântână construită în zidul din Via della Fontanella di Borghese. De obicei sunt din fontă, dar unele modele sunt din travertin (o marmură locală) și există exemple rare, cum ar fi Fontana delle Tre Cannelle, în formă de dragon, care datează din 1872 și se află pe Via della Cordonata, lângă Via Nazionale." - Diana De Lorenzi, blogger de lifestyle

Încercarea de a programa prea multe lucruri

"Roma este o destinație de pe bucket-list cu un motiv anume:Sunt multe de văzut în oraș.Dar nu încercați să le înghesuiți pe toate într-o singură zi!Bucurați-vă de "il dolce far niente" - dulceața de a nu face nimic - și mergeți în ritmul dumneavoastră. Planificați una sau două activități în fiecare zi, dar apoi lăsați timp să zăboviți la un prânz în aer liber și să vă plimbați pe micile alei ale orașului, intrând în magazine și galerii."- Livia Hengel, fondatoare a The Italy Edit

"Primul meu sfat pentru călători este să încetinească ritmul întotdeauna, să facă mai puțin. Iubesc Roma, dar este foarte mult. Alegeți un lucru mare pe zi, cum ar fi un monument sau un muzeu, apoi găsiți o piață drăguță și stați jos cu o cafea sau un Negroni și priviți oamenii." - Gillian Longworth McGuire, consultant de turism și autoare a buletinului informativ Gillian Knows Best

Comandarea unui cappuccino la prânz sau la cină

"Cappuccino este doar pentru micul dejun! Dacă vrei să trăiești ca un localnic, nu poți bea un cappuccino după prânz. Romanii beau cappuccino doar dimineața cu un delicios cornetto (croissantul este pentru francezi, noi îi spunem cornetto, literal "corn mic"). În timpul zilei, dacă aveți nevoie de "putere", puteți lua un espresso. Romanii îl beau la orice oră, inclusiv după cină!" - De Lorenzi

Subestimarea căldurii

"O greșeală făcută de cei care călătoresc vara este subestimarea căldurii. Nu există prea multă umbră în interiorul Colosseumului sau deloc la cozile lungi pentru a intra în Panteon și în Muzeele Vaticanului. Aerul condiționat nu este un dat în hoteluri și restaurante. Roma este aproape de plajă, cu legături bune de tren. Planificați-vă o zi care să includă un prânz cu fructe de mare și un pui de somn sub o umbrelă într-unul dintre orașele din apropiere, Anzio, Ostia sau Santa Marinella." - Longworth McGuire

Înțelegerea greșită a culturii alimentare locale

"Mâncarea italiană ca o bucătărie omogenă nu există. Mâncarea în Italia este regională și diferă de la oraș la oraș, de la un oraș la altul. Prânzul la Roma începe oricând între orele 13:00 și 15:00, iar cina niciodată înainte de ora 20:00. În fine, romanii nu se așează la masă pentru pizza la prânz. Aceasta este pentru cină și nu pentru a fi însoțită de un Aperol spritz - acesta este aperitiv sau băutura de după cină." - Maria Pasquale, jurnalist culinar și de călătorie și autoare a cărților "How to Be Italian" și "The Eternal City"

Vizitarea în timpul sezonului de vârf

"Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii atunci când vin la Roma este sincronizarea. Îmi dau seama că, dacă sunteți în voiaj cu copiii, atunci calendarul dvs. poate fi restricționat de programele școlare. Dar dacă nu, aș sugera să evitați Roma în sezonul de vârf. Cel mai bun moment pentru a vizita este prima jumătate a lunii decembrie, când Roma este decorată pentru sărbători. Iar eu iubesc Roma în lunile ianuarie și februarie. Poți avea atracțiile majore, cum ar fi Fontana di Trevi, Treptele Spaniole și Sfântul Petru, aproape numai pentru tine." - Elizabeth Minchilli, ghid turistic și și scriitoare

"Să vizitezi Roma în timpul lunilor de vară este una dintre cele mai mari greșeli, deoarece temperaturile pot depăși cu ușurință 40 de grade Celsius, ceea ce face ca zilele tale să fie cu adevărat în flăcări. Este mult mai bine să vă bucurați de capitală la sfârșitul primăverii, cum ar fi aprilie și mai, Perfecțiunea, în opinia mea, este luna octombrie. Roma este renumită pentru zilele sale de octombrie - "Ottobrate" - zile splendide de toamnă care miros a vară. Nu uitați că la Roma și în Italia, în general, aerul condiționat nu este foarte popular și nu peste tot (mai ales în casa închiriată). Vă veți trezi topindu-vă ca niște acadele de gheață la soare!". - De Lorenzi

Mâncând în capcanele turistice

"Locurile de alimentație din jurul unor repere faimoase se adresează uneori turismului și nu oferă întotdeauna cea mai autentică experiență, sau sunt atât de multe opțiuni încât nu veți ști că sunteți la un colț de un supliment care vă va schimba viața. Roma are o mâncare incredibilă și atât de multe recomandări excelente. Înarmați-vă cu cunoștințele necesare!"- Flavia Brunetti, scriitoare

"Cei care vizitează Italia au tendința de a crede că va fi ușor să găsească mâncare excelentă. Dar în orașe precum Roma, Florența și Veneția, este nevoie de ceva planificare. Nu așteptați până când ați petrecut trei ore în muzeul Vatican și ieșiți de acolo murind de foame pentru a lua prima felie de pizza din raza dumneavoastră. De multe ori, locurile pe care le vedeți lângă atracțiile majore - cum ar fi piața din fața Panteonului sau barurile din Piazza Navona - se adresează turiștilor și, astfel, veți găsi mâncare mediocră la prețuri prea mari. Luați-vă timp pentru a vă documenta din timp și faceți un plan de joc. Aveți propria listă de locuri unde puteți lua prânzul, cina sau doar o cafea sau o înghețată în apropiere de locurile pe care le veți vizita." - Minchilli

Lipsa rezervărilor în avans

"De când s-au redeschis granițele după închiderea COVID, orașul este aproape în permanență aglomerat, mai ales în lunile calde, când există mai mult turism. Rezervați din timp online - majoritatea site-urilor vor avea o opțiune în limba engleză. Un mic sfat este că multe locuri în timpul primăverii și verii vor organiza, de asemenea, vizite care pot fi rezervate și care ies din experiența normală, cum ar fi experiențele nocturne de grup mic la Colosseum. Acestea sunt de obicei excepționale și vă permit să vedeți un loc nou într-un mod diferit, cu mai puțini oameni în jur." - Brunetti

"O greșeală frecventă pe care turiștii o fac atunci când vizitează Roma este aceea de a nu-și face timp pentru a efectua cercetări adecvate. Investirea unui timp în înțelegerea unor aspecte esențiale, cum ar fi navigarea în transportul public, rezervarea din timp a biletelor pentru atracții și explorarea opțiunilor de luat masa, va asigura o experiență mult mai memorabilă." - Diana Simon, blogger la Browsing Rome

Lipsesc legumele delicioase

"Când aveți nevoie de o pauză de la toată pizza și pastele, treceți în partea din spate a meniului și comandați garnituri de legume de sezon din meniul "contorni". Puteți cere ca acestea să vă fie servite ca antipasto înainte de felul principal pentru a adăuga niște verdețuri în dieta dumneavoastră sau chiar puteți comanda o grămadă de legume ca fel principal pentru a vă bucura de un prânz bazat pe legume. Cicoarea sărată cu usturoi și ardei roșu zdrobit și anghinare romană înăbușită umplută cu ierburi sunt alimente de bază în meniurile din tot orașul." - Hengel

Așteptarea ca lucrurile să fie la fel ca acasă

"Nu presupuneți că toată lumea din Roma vorbește engleza. Din păcate, nu este cazul. O altă greșeală este să credeți că transportul public este întotdeauna la timp. Din păcate, nici acesta nu este cazul." - Melania Migliozzi, blogger de lifestyle

Planificarea unei vizite scurte

"Două zile sau un weekend nu sunt absolut suficiente pentru a vizita măreția capitalei. Mulți romani petrec o viață întreagă descoperind-o și, în orice caz, nu este suficient. Încercați să dedicați o săptămână întreagă Romei și amestecați marile monumente de neratat cu locuri mai puțin supuse turismului de masă, dar nu mai puțin frumoase. Părăsirea centrului înseamnă să descoperiți atât de multe alte frumuseți ale vieții și locuri istorice de neuitat, cum ar fi Parco degli Acquedotti și arhitectura de la EUR, precum și să vă cufundați în viața reală a romanilor." - De Lorenzi