14 ani de la moartea fostului patriarh Teoctist: la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost pomenit în cadrul unor slujbe

Fostul patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, a fost pomenit, vineri, în cadrul unor slujbe oficiate la Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi în localitatea sa natală, satul Tocileni din comuna Stăuceni, judeţul Botoşani, arată Agerpres.

Slujba de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost oficiată de mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, iar cea de la Stăuceni de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Nechifor Botoşăneanul.

"La Catedrala Mitropolitană din Iaşi am săvârşit în această dimineaţă Sfânta Liturghie şi o slujbă de pomenire. Cred că la această oră, Prea Sfinţitul Episcop Nechifor, împreună cu părintele protopop, se află în locul de naştere al părintelui Patriarh Teoctist pentru a săvârşi acolo slujba de pomenire, împlinindu-se astăzi 14 ani de când acest mare bărbat al neamului, Teoctist cel Bun, cum l-a numit cineva chiar în ziua înmormântării, a plecat la Cer, alăturându-se părinţilor săi, Dumitru şi Marghioala, care au mormintele aici, în Botoşani. Mă bucur că, an de an, în această zi sfântă de 30 iulie, îşi aduc aminte botoşănenii de părintele lor şi al nostru patriarh", a afirmat mitropolitul Teofan, care a vizitat vineri şantierul de reabilitare a Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Botoşani. Patriarhul Teoctist s-a stins din viaţă pe 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, după ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani.