4 ianuarie - Ziua hipnotismului, a topurilor muzicale dar și a alfabetului Braille

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.Ziua jocurilor de societate de tip triviaZiua de 4 ianuarie este dedicată în Statele Unite celebrării unei activităţi populare de petrecere a timpului liber - jocurile de societate trivia -, prilej de îmbogăţire a culturii generale cu informaţii inedite şi de a sta în compania familiei sau a prietenilor.Jocul Trivial Pursuit, considerat a fi la originea pasiunii pentru competiţiile gen trivia, a fost creat în Montreal, Canada, în 1979, de Chris Haney şi Scott Abbott, care, nemulţumiţi că tot pierdeau piese de pe tabla de Scrabble, au decis să creeze propriul joc. Trivial Pursuit a devenit cu rapiditate un succes şi un fenomen global şi aşa a luat naştere moda trivia.''Take It or Leave It'', o emisiune radio din anii 40, legendarul concurs televizat ''Jeopardy!'', lansat în 1964, dar şi serile de trivia organizate în campusurile din colegiile americane sunt alte exemple ale pasiunii americanilor pentru competiţiile de cultură generală.Dacă nu deţineţi acasă un joc de societate trivia, site-ul daysoftheyear.com sugerează ca modalitate de a marca #TriviaDay deschiderea unei enciclopedii şi aducerea în discuţie a unor fapte interesante şi mai puţin cunoscute din istoria omenirii.Ziua mondială a alfabetului Braille

Ziua mondială a alfabetului Braille celebrează naşterea lui Louis Braille, inventatorul sistemului de citire şi de scriere folosit de milioane de persoane cu deficit de vedere de pe întreg globul.



#WorldBrailleDay este totodată o oportunitate pentru profesori şi organizaţii nonguvernamentale de a creşte gradul de conştientizare asupra problemelor cu care se confruntă nevăzătorii şi aspra importanţei de a produce în continuare opere în Braille, care să le ofere a acces la lectură şi învăţare.



Louis Braille s-a născut în Franţa, pe 4 ianuarie 1809. Şi-a pierdut vederea în urma unui accident petrecut la o vârstă fragedă, însă a reuşit să-şi stăpânească dizabilitatea încă din copilărie. Rezultatele şcolare foarte bune i-au adus o bursă la Institutul regal pentru tineri nevăzători din Franţa, unde, inspirat de criptografia militară inventată de Charles Barbier, membru al forţelor armate franceze, a dezvoltat un sistem de cod tactil care permitea persoanelor nevăzătoare să citească şi să scrie rapid şi eficient.



Braille le-a prezentat pentru prima dată colegilor rezultatele muncii sale asidue în 1824, pe când avea doar 15 ani. În 1892 , a publicat prima carte despre sistemul creat intitulată "Metodă de scriere a cuvintelor, notelor muzicale şi cântecelor cu ajutorul punctelor pentru a fi spre folosul nevăzătorilor şi adaptat pentru aceştia".



Sistemul Braille presupune reprezentarea literelor alfabetului (şi a numerelor) în serii de şase puncte împerecheate pe trei rânduri. Simplitatea codului inventat de Braille a făcut posibilă publicarea pe scară largă a numeroase opere, iar persoanele nevăzătoare pot citi plimbându-şi degetele peste puncte.



Sărbătoarea naţională a spaghetelor



Americanii sărbătoresc pe 4 ianuarie Ziua naţională a spaghetelor, unul dintre cele mai populare preparate culinare din Statele Unite.



Deşi nu multă lume ştie acest lucru, se pare că prima referinţă istorică la paste făinoase fierte sugerează că arabii ar fi inventat acest fel de mâncare acum mii de ani, cu mult timp înainte să devină un simbol al bucătăriei italiene. Primele paste occidentale aveau o formă alungită şi subţire şi au fost atestate în Sicilia aproximativ în secolul al XII-lea. Spaghetele (în italiană "spaghetti" înseamnă "linii subţiri") au rămas până astăzi cel mai popular fel de paste.



Fluxul constant de imigranţi italieni către Statele Unite a adus cu sine preparate italiene tradiţionale, iar spaghetele au început să fie servite în restaurantele americane încă din secolul al XIX-lea. Spaghetele au devenit apoi din ce în ce mai populare - Venezuela, Tunisia şi Grecia fiind printre cele mai mari consumatoare de paste, alături de Statele Unite, unde se consumă spre exemplu peste două milioane şi jumătate de tone metrice de paste în decursul unui an, dintre care o proporţie semnificativă o reprezintă spaghetele.



În 1953 restaurantul Horton's din localitatea Walla Walla, statul Washington, a declarat fiecare zi de joi Ziua naţională a spaghetelor ca modalitate de promovare a localului. În 1969 se deschide primul restaurant din lanţul Old Spaghetti Factory în Portland, Oregon, reţeta favorită fiind spaghete cu brânză mizithra şi unt rumenit.



Ziua naţională a spaghetelor (#SpaghettiDay) este, potrivit daysoftheyear.com, prilejul perfect de a găti felul preferat de spaghete, a merge la un restaurant cu specific italian sau a urmări un Spaghetti Western - subgen de filme care au câştigat popularitate la Hollywood în anii 1960, inspirate din stilul regizorului italian Sergio Leone.



Ziua topurilor muzicale pop

Muzica pop nu poate fi ignorată. Chiar şi în cazul celor care nu o iubesc în mod special, există şanse destul de mari să fi ascultat cel puţin câteva dintre melodiile populare în clasamentele muzicale. În magazine atunci când ne facem cumpărăturile, la reclamele de la televizor sau răsunând dintr-o maşină oprită la semafor, muzica pop se aude peste tot.



În timp ce unele melodii stau în clasament doar o săptămână, altele rămân populare luni întregi. Topurile sunt modalitatea prin care tindem să judecăm care sunt cei mai influenţi muzicieni sau formaţii. Nu este lipsit de relevanţă că nume precum The Beatles şi Elvis Presley s-au menţinut în topurile muzicale perioade îndelungate.



Ziua topurilor muzicale pop (#PopMusicChartDay) celebrează publicarea primului clasament Hit Parade de Billboard Magazine pe 4 ianuarie 1936. În fruntea clasamentului se afla melodia ''Stop, Look and Listen'', înregistrată de violonistul de jazz Joe Venuti alături de orchestra sa.



Ziua mondială a hipnotismului



Ziua Mondială a Hipnotismului a fost marcată pentru prima dată în 2006, în onoarea doctorului Jack Gibson, un hipnoterapeut irlandez care a murit în 2005 şi care şi-a dedicat cariera tratamentului afecţiunilor psihosomatice cu ajutorul hipnoterapiei. #HypnotismDay îşi propune demontarea numeroaselor mituri nocive despre hipnotism promovate de filmele hollywoodiene şi de literatura populară.



Hipnotismul este o tehnică prin care poate fi accesată mintea la nivel subconştient şi care poate fi folosită pentru a-i ajuta pe oameni să-şi rezolve problemele de viaţă, să-şi atingă ţelurile şi să-şi depăşească fricile. Poate avea efect şi în tratarea adicţiilor.



Faptul că hipnotismul presupune ''controlul minţii'', iar hipnotizatorul ar deţine puteri asupra persoanei hipnotizate, pe care o poate determina să facă lucruri pe care aceasta nu le doreşte, este una dintre concepţiile eronate pe care Ziua Mondială a Hipnotismului încearcă să le contracareze. Sub hashtag-ul #HypnotismDay, Ziua Mondială a Hipnotismului îşi propune să ofere mai multe informaţii despre hipnotism şi despre lucrurile pozitive pe care această tehnică le poate îndeplini.