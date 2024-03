A căzut o mare teorie a conspirației despre atacul terorist din Rusia: 'E nebunesc!' – VIDEO

Ca mesaj de „identificare” a ofițerilor FSB din sală s-ar fi folosit bluze albastre. Mai mulți bărbați au fost identificați pe baza filmărilor ca având astfel de bluze, însă și un comportamemt ciudat.

Unul dintre indivizii care apare în poze susține însă că nu e ofițer FSB, ci lucrează în domeniul construcțiilor. El a oferit un interviu în acest sens agenției ruse TASS. Potrivit acestuia, el a venit să asculte concertul împreună cu fata sa.

„Nu am legătură cu FSB sau cu o altă agenție de aplicare a legii. Lucrez într-o firmă de construcții. Am fost cu fata mea la concert, la etajul 3. Faptul că-mi distrubuie unii poza pe internet este evident răutăcios și nebunesc. Nici nu merită să comentez mai mult. E un nonsens.

La început au fost discuții pe hol. Apoi au fost auzite sunete, ca de artificiu. Dar a devenit evident după ce oamenii au început să fugă de pe hol, iar femeile zbierau. Era atac terorist, oameni cu pistoale”, a spus bărbatul.

A man from Crocus City Hall, who was recognized as an "FSB officer" on social media, says he works as a construction worker.



The interview with the survivor of the terrorist attack was published by TASS. According to him, he came to listen to the concert with his daughter.… https://t.co/GTYC3DYRNA pic.twitter.com/rwogbnJmua