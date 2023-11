A fost finalizată reabilitarea Casei Memoriale 'George Enescu' de la Liveni

Reabilitarea şi restaurarea Casei Memoriale „George Enescu” de la Liveni a fost finalizat, iar în marţi a fost făcută recepţia lucrărilor realizate în cadrul proiectului „History and Music - values that bring us together”.

Valoarea totală a proiectului este de 1,43 milioane de euro, iar partea care a revenit Muzeului Judeţean fiind de peste 650.000 de euro. Consiliul Judeţean a asigurat o cofinanţare de 126.000 de euro, potrivit news.ro.

„Casa Memorială «George Enescu» din Liveni este o moştenire de nepreţuit. Prin implementarea acestui proiect transfrontalier am reuşit să readucem la viaţă casa «mică cu pridvor de lemn vopsit, unde se uscau funiile de ceapă la soare», aşa cum şi-o amintea marele compozitor în memoriile sale. Am convingerea că acesta este modul cel mai potrivit pentru a-i onora memoria şi a-i cinsti marea creaţie”, a declarat Doina Federovici, preşedintele Consiliului Judeţean.

Prin proiectul „History and Music - values that bring us together” s-a restaurat zidăria, tâmplăria de lemn, atât cea interioară, cât şi cea exterioară, şi s-au refăcut pardoselile şi acoperişul. Lucrările au vizat şi curtea casei, unde s-au refăcut gardul, fântâna, aleile şi rigolele şi s-a realizat o scenă din piatră naturală pentru evenimente e în aer liber.

Imobilul nu mai beneficiase de îmbunătăţiri din anii '90, însă atunci lucrările nu au fost de anvergură, ci doar reparaţii.