A început o nouă isterie mondială: oameni din întreaga lume își scanează irisul și stau la coadă pentru asta/ Video

Fondat de Sam Altman, CEO al dezvoltatorului ChatGPT OpenAI, proiectul Worldcoin spune că îşi propune să creeze o nouă ”reţea de identitate şi financiară” şi că ID-ul său digital va permite utilizatorilor, printre altele, să demonstreze online că sunt oameni, nu un bot.

Proiectul a fost lansat luni, scanările globului ocular având loc în ţări precum Marea Britanie, Japonia şi India.

La o conferinţă de criptomonede din Tokyo, oamenii au stat marţi la coadă în faţa unui glob argintiu strălucitor, flancat de pancarte pe care scria: ”Orbs sunt aici”.

Don’t download world app, don’t look into the orb & instead of world coin get #Bitcoin pic.twitter.com/qiJ9OHLndV