Aberant! Costurile intervenţiei de la cabana Capra o să fie suportate de stat, chiar dacă şoferii care au urcat cu maşinile au încălcat Codul Rutier

Costurile intervenţiei de evacuare a turiştilor surprinşi de două avalanşe mari la cabana Capra, intervenţii la care au participat pompieri din patru judeţe, dar şi angajaţi ai mai multor instituţii, vor fi suportate de stat, informează News.ro.

Ce spune prefectul

”Este o situaţie de urgenţă, cu cetăţeni români, statul român are grijă de cetăţenii lui şi prin urmare cheltuielile sunt suportate de statul român. Nu vor fi, să spun aşa, acţiuni în regres, cel puţin la momentul de faţă gândim aşa. E posibil ca situaţia să se schimbe, dar în principiu cam aşa cred că va fi”, a afirmat prefectul judeţului Argeş, Radu Perianu. ”Sfătuindu-mă cu ISU pe problema asta, pentru că am deschis-o şi eu încă de la ora 8 dimineaţa, răspunsul a fost următorul: este o situaţie de urgenţă, cu cetăţeni români, statul român are grijă de cetăţenii lui şi prin urmare cheltuielile sunt suportate de statul român. Nu vor fi, să spun aşa, acţiuni în regres, cel puţin la momentul de faţă gândim aşa. E posibil ca situaţia să se schimbe, dar în principiu cam aşa cred că va fi”, a afirmat prefectul judeţului Argeş, Radu Perianu, întrebat de jurnalişti cine suportă cheltuielile pentru intervenţia de evacuare a turiştilor care au ajuns la cabana Capra cu maşina, încălcând Codul Rutier şi intrând pe un tronson de drum care este închis de la finalul lunii octombrie a anului trecut. Acesta a subliniat că „evident că vor exista sancţiuni contravenţionale în privinţa părţilor care nu au respectat legea”. Prefectul a precizat că Poliţia face cercetări cu privire la şoferii care au urcat pe Transfăgărăşan cu încălcarea Codului Rutier. Acesta a subliniat că o anchetă care va avea loc va stabili eventuale vinovăţii, subliniind că până la proba contrară, prezumţia de nevinovăţie primează.

Ce spune Poliția

Reprezentanţii Poliţiei judeţene Argeş au declarat, duminică seară, pentru News.ro că urmează a fi identificaţi şoferii care au urcat cu maşinile pe Transfăgărăşan deşi drumul este închis. Conform legii, termenul pentru sancţionarea acestora este de şase luni. Şoferii care au intrat pe drumul închis vor avea permisele suspendate pentru 60 de zile şi pot primi amenzi cuprinse între 870 şi 1160 de lei, respectiv 6-8 puncte de penalizare.

Duminică, maşinile aflate în parcarea cabanei sunt încă prinse sub zăpadă. Unele au fost răsturnate pe plafon, altele au fost luate de valul de zăpadă şi ridicate peste maşinile parcate alături.

Pompierii din patru judeţe, respectiv Argeş, Olt, Dâmboviţa şi Vâlcea, jandarmi, salvamontişti s-au mobilizat pentru evacuarea turiştilor blocaţi în cabană. La faţa locului a fost trimisă o autofreză de zăpadă multifuncţională şi au fost trimise două microbuze, dar şi ambulanţe.