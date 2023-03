Aberațiile continuă pe postul național TV din Rusia - Se cere anexarea Istanbulului profitând de situația critică din Turcia (Video)

„Să ridicăm anumite forțe în Turcia și să întoarcem statului nostru ceea ce ne aparține din punct de vedere istoric - Constantinopolul", a declarat Bagdasarov în cadrul emisiunii Soloviov Live.

Bagdasarov susține că Turcia este acum slăbită de criza economică și de urmările cutremurelor devastatoare, astfel că Rusia ar trebui să profite de acest lucru și să revendice ceea ce îi aparține din punct de vedere istoric.

De asemenea, el a cerut ca Turcia să fie „expulzată" din Asia Centrală, să-și reducă influența în Ucraina și să fie „dată afară" din Caucazul de Sud.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru criză. Criza trebuie să se încheie cu prăbușirea și anexarea teritoriilor noastre", a adăugat Baghdasarov.

Declarațiile lui Bagdasarov au fost făcute după ce Kemal Kılıçdaroğlu, un consilier al candidatului unic al opoziției din Turcia, Unal Çevikez, a promis într-un interviu acordat publicației Politico că, dacă opoziția va câștiga viitoarele alegeri din Turcia, Ankara va reaminti Rusiei de apartenența sa la NATO.

Potrivit lui Ceviquez, relațiile dintre Rusia și Turcia sunt acum asimetrice, deoarece Ankara depinde de importurile de resurse energetice rusești.

„În cadrul discuțiilor cu Rusia, cu siguranță ne vom strădui să avem relații egale. Dar vom reaminti Rusiei și faptul că Turcia este membră a NATO", a declarat el.

“Turkey is the historical lands of ????????. Let's take advantage of the situation and return our lands," ???????? State Duma deputy Semyon Bagdasarov.

He called for an attack on #Turkey and the annexation of Constantinople (Istanbul), while Turkey is still recovering from the cataclysms. pic.twitter.com/gSiZibHXqT