Abia plecat din PSD, un fost ministru 'dă din casă'. Detalii uluitoare despre situaţia din partid: 'Băieți, de-acum aşa se procedează!'

Titus Dobre (39 ani), fost ministru al Turismului în Guvernul Tudose, a plecat la Pro România, partidul lui Ponta, după ce şi-a dat demisia din PSD. Acesta a intrat în vizorul șefului PSD după ce și-a exprimat public susținerea față de fostul premier, în timpul "meciului" Dragnea-Tudose. Titus Dobre a comentat dur modul în care este condus PSD în acest moment. Dobre a vorbit pentru Info Sud-Est despre o ”suprastructură” formată din trei oameni prin mâinile cărora trec spre ”validare” toate inițiativele legislative ale deputaților PSD înainte ca acestea să fie depuse spre dezbatere, verificare și vot. Grupul ”celor trei” ar funcționa asemenea unui filtru fidel lui Liviu Dragnea, iar treaba acestui grup este să spună ce inițiative ”sunt bune” și ce inițiative ”nu sunt bune” pentru partid.

”În primul rând, când am început sesiunea parlamentară din 2018, am observat cu stupoare că noi, în grupul nostru de la PSD, ca să facem o inițiativă legislativă, trebuia ca aceasta să treacă mai întâi printr-un filtru. Și am întrebat care e filtrul? Și mi s-a spus că sunt trei oameni. Atât. Trei oameni pe care nu îi cunoaștem, nu i-am văzut niciodată în grupul nostru parlamentar PSD și care se ocupă cu asta: să spună dacă inițiativele celor 153 de parlamentari din grupul PSD de la Camera Deputaților sunt bune sau nu sunt bune. Dar noi nu știm cine sunt cei trei oameni. Sunt ca o suprastructură care nu are legătură cu Parlamentul, un filtru personal al domnului Dragnea, filtru care, din punctul meu de vedere, nu e legal. Pentru că mă cenzurează pe mine ca parlamentar”, a declarat Dobre.

"Acum se procedează așa: Inițiativa se depune la secretariatul grupului, secretariatul anunță mai departe liderul de grup, iar liderul de grup predă mai departe inițiativa către acești 3 domni sau doamne, nici nu știm ce sunt și ce pregătire au. Lucrul ăsta le-a fost adus la cunoștință colegilor din grupul parlamentar PSD de domnul Dragnea și secretarul general Marian Neacșu, care le-a spus: ”Băieți, de-acum așa se procedează!”. Înțeleg că procedura asta există din 2017, dar eu eram în Guvern și nu am avut contact cu Parlamentul mai deloc. Am observat asta abia la 1 februarie 2018, când am revenit și m-am ocupat doar de Parlament. Sigur, tu poți să depui inițiativa legislativă și fără să treci de filtrul celor trei. Dar nu o să-ți fie votată niciodată inițiativa, dacă nu a fost validată mai întâi de grupul ăsta. N-am nicio bănuială despre cine ar putea fi vorba, nu știu, eu personal nu i-am cunoscut. Sunt oameni din umbră. Dar poate reușiți să aflați voi, presa, mai multe. Să vedem și noi, cine sunt?", a mai relatat Dobre, potrivit sursei citate.

Fostul ministru a spus că lui Dragnea îi este frică de presă și uneori nu își poate controla reacțiile: "Frică. Frică. Le este frică de presă. Eu, când am fost ministru, am fost oricând la dispoziția jurnaliștilor, chiar dacă de multe ori au fost teme sensibile. Mie nu mi-a fost frică niciodată de jurnaliști. Lor, însă, le este frică de jurnaliști, de-aici și ieșirile deplasate la adresata presei. Pentru că acești domni și doamne cred că doar un singur om poate să aibă o viziune despre România. În rest, nu trebuie să ai idei. Cum cine e omul? Mai întrebați cine?"

Titus Dobre a vorbit și despre modul în care se iau deciziile în Guvernul Dăncilă și a explicat astfel și confuziile sau declarațiile contradictorii pe care miniștrii celui de-al treilea guvern PSD le fac uneori – pentru că nu ar avea autonomie în luarea deciziilor sau în momentul în care fac declarații publice, ci ar repeta sau prelua idei furnizate de cei care conduc de facto PSD, Guvernul și grupul parlamentar al partidului – Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Sevil Shhaideh:

"O mână de oameni se joacă cu destinele copiilor noștri: Liviu Dragnea, Darius Vâlcov, Sevil Shhaideh și Viorica Dăncilă, dar dumneaei doar prin prisma faptului că e premier și își asumă deciziile, că în rest, dumneaei doar ascultă ordinele trasate de Liviu Dragnea. Sau ce, credeți că Dăncilă conduce Guvernul României? Iar doamna Olguța Vasilescu face ce îi spune Darius Vâlcov. Atât. Iar doamna Carmen Dan, la fel ca restul, sunt cu ”Săru’ mâna” la domnul Dragnea. E prima linie: Dragnea, Vâlcov, Shhaideh, apoi restul sunt executanți."

Spre exemplificare, Dobre a vorbit despre cazul ministrului Teodorovici care vrea să schimbe radical Codul Fiscal, pe care tot Teodorovici l-a asumat și promovat în guvernul Ponta.

Referitor la ieșirea necontrolată a lui Liviu Dragnea din 23 mai, atunci când șeful PSD a vorbit despre doi foști premieri pe care i-a numit ”șobolani”, Dobre a povestit că și el a fost numit ”șobolan”, într-o ședință, în fața mai multor colegi parlamentari. Ședința a avut loc imediat după învestirea guvernului Dăncilă și motivul supărării lui Dragnea a fost că Dobre l-a susținut public pe fostul premier Mihai Tudose:

"Domnul Dragnea m-a făcut și pe mine șobolan, puteți să îi întrebați pe toți colegii care erau la masă cu noi, pe Radu Babuș, Nicolae Moga, George Vișan (parlamentari PSD de Constanța, n.red.). A fost imediat după ce s-a votat guvernul Dăncilă, după episodul în care am ieșit public și am vorbit despre susținerea lui Mihai Tudose și nevoia de păstrare a democrației în partid (în meciul Dragnea-Tudose, n.red.). Dar să știți că în vocabularul domnului Dragnea cuvântul ”șobolan” e folosit așa, soft. Atât poate al treilea om în stat."