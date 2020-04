Accesările piesei Lean on Me au crescut cu peste 700% după decesul muzicianului Bill Withers

Accesările online, audio şi video, ale piesei „Lean on Me” au crescut în Statele Unite cu 729% după decesul muzicianului soul Bill Withers potrivit news.ro.

Bill Withers, care a compus, între altele, piesele „Ain’t No Sunshine” şi „Lean on Me”, a murit pe 30 martie din cauza unor complicaţii cardiace. El avea vârsta de 81 de ani. Anunţul decesului a fost făcut pe 3 aprilie.

Accesările online şi descărcările catalogului muzical al lui Withers au înregistrat o creştere importantă, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Per total, piesele lui au fost accesate audio şi video de 22,1 milioane de ori în SUA, între 3 şi 5 aprilie, cu 780% mai mult comparativ cu 31 martie - 2 aprilie, când au fost înregistrate 2,5 milioane de accesări.

Piesa „Lean on Me”, una dintre cele mai cunoscute ale lui, a fost cea mai accesată - de 4,1 milioane de ori (cu 729% mai mult). Single-ul din 1972 a fost scris, produs şi interpretat de Withers şi a fost singurul al lui care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. El a condus lista timp de trei săptămâni în 1972.

„Lean on Me” a luat diverse forme de-a lungul anilor. În 1987, Club Nouveau a condus Billboad Hot 100 timp de două săptămâni cu versiunea piesei.

Al doilea cel mai accesat cântec al lui Withers după anunţul decesului său a fost „Lovely Day”, lansat în 1978, cu 3,1 milioane (creştere de 628%).

Alte piese din catalogul lui au înregistrat creşteri importante de accesări - „Ain’t No Sunshine” (2,7 milioane, 389%), „Use Me” (1,5 milioane, 842%) şi „Just the Two of Us” (cântată cu Grover Washington Jr., 1,4 milioane, 119%).

Cumulat, cântecele şi Withers au înregistrat 83.000 de descărcări în SUA, în perioada 3 - 5 aprilie, cu 7.159% mai mult decât în perioada 31 martie - 2 aprilie.