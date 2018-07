Această bacterie cauzează cancer de stomac. Cum te poţi feri de ea

Helicobacter pylori, care dă cea mai frecventă infecţie din lume, este o bacterie spiralată care colonizează mucoasa stomacului şi a duodenului, rezistând într-un mediu extrem de acid. Această bacterie se dezvoltă în pereţii interni ai stomacului, iar oamenii de ştiinţă declară că ea afectează aproape jumătate din populaţia de pe Terra și este cel mai important factor de risc pentru cancerul de stomac, recunoscut la ora actuală.

Pe lângă tratamentul cu antibiotice, cu bine cunoscutele efecte adverse, Helicobacter pylori are duşmani şi printre alimente: usturoiul, sucul de merişor şi cel de grapefruit roşu, uleiurile esenţiale de muşeţel, cimbru, arbore de ceai, brocoli.



Această bacterie, descoperită în urmă cu abia 30 de ani, colonizează stomacul a aproape jumătate din populaţia mondială şi a circa 30% dintre francezi. Incidenţa infecţiei cu Helicobacter pylori este în scădere în ţările industrializate. Încă din 1994, Helicobacter pylori a fost inclusă de Agenţia internaţională de cercetări împotriva cancerului în grupa carcinogenilor de clasa I, care sunt direct asociaţi cu dezvoltarea cancerului gastric la oameni. Infecţia cu Helicobacter pylori se dobândeşte în copilărie şi rezistă în organism zeci de ani sau chiar toată viaţa. Deşi această infecţie provoacă întotdeauna o gastrită cronică, ea este asimptomatică în majoritatea cazurilor. Dintre persoanele infectate, circa 10% dezvoltă un cancer gastroduodenal. Cancerul gastric se declanşează doar la 1-3% dintre persoanele infectate, după o lentă progresie a leziunilor din mucoasa gastrică pe parcursul a mai multor decenii. Factorii de risc care favorizează evoluţia către un cancer gastric sunt predispoziţiile familiale, factorii de mediu precum fumatul şi consumul exagerat de sare şi infectarea cu o tulpină foarte virulentă a bacteriei Helicobacter pylori, scrie Doctorul Zilei.



Cum se transmite



Principala cauză a infectării este igiena deficitară – atât a populaţiei, care din ignoranţă nu se mai spală pe mâini înainte de mese, cât mai ales a alimentelor infestate, care sunt consumate fără a fi bine spălate sau fierte, înainte de a fi consumate. Helicobacter pylori poate fi găsită pe majoritatea alimentelor – atât de origine animală, cât şi de origine vegetală, dar există chiar şi în apă, dacă nu este din surse verificate, cu conţinut microbiologic redus. Transmiterea se face atât de la om la om (prin atingere, sărut etc.), cât şi prin vesela infestată, când se consumă alimente cu tacâmurile altor persoane. La fel de uşor ne putem infecta dacă obişnuim să mâncăm la restaurante sau cantine în care igiena este deficitară.



Simptome:



– epigastralgii (dureri în capul pieptului) legate de alimentaţie, adică apar la anumite tipuri de alimente sau, din contră, cedează la consumul anumitor alimente;



– balonare imediat după masă;



– senzaţia de saţietate precoce;



– greaţă;



– alte tulburări gastrice (indigestie).



Alimente care distrug Helicobacter pylori



- Usturoiul are proprietăţi antifungice, antibacteriene şi antivirale, este des folosit în tratamentul infecţiilor, al gripei şi al candidozei. Substanţele sulfu­roase şi allicina acţionează eficient împotriva Helicobacter pylori.