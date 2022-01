Achiziția anului în gaming: Take - Two cumpără pentru 12,7 miliarde de dolari compania de jocuri de mobil Zygnia

Take - Two, cu sediul la New York, cumpără compania de jocuri de mobil Zynga pentru 12,7 miliarde de dolari și marchează, astfel, una dintre cele mai mari achiziții de la începutul anului 2022 în industria jocurilor video.

Take – Two a anunțat, luni, că achiziționează Zynga pentru o valoare totală de 9,861 dolari per acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 64% faţă de preţul titlurilor Zynga de la ultima şedinţă de tranzacţionare.

Zynga are în portofoliu titluri renumite, cum ar fi CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells, High Heels, Merge Dragons, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends și Zynga Poker.

De cealaltă parte, din portofoliul Take – Two fac parte Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Midnight Club, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia și Kerbal Space Program.

Strauss Zelnick, președinte și CEO Take – Two spune că achiziția Zynga „diversifică semnificativ afacerea și stabilește poziția de lider în mobil, segmentul cu cea mai rapidă creștere din industria divertismentului interactiv”.

De asemenea, Frank Gibeau, CEO Zynga, spune că prin „această tranzacție transformatoare, începem o nouă călătorie care ne va permite să creăm jocuri și mai bune, să ajungem la un public mai mare și să obținem o creștere semnificativă ca lider în următoarea eră a jocurilor”.

Acțiunile dezvoltatorului cunoscutului joc „FarmVille”, Zynga, au urcat înainte de începerea ședinței de tranzacționare cu aproape 50%.

Zynga a evoluat, inițial, pe Facebook și a devenit, la un moment dat, unul dintre cei mai de succes dezvoltatori de aplicații de pe platformă. Cu timpul, compania s-a orientat către mobil, creând titluri disponibile și pe smartphone.

Tranzacția se va finaliza, cel mai probabil, în primul trimestru al anului 2023, fiind, supusă aprobărilor acționarilor și autorităților de reglementare.

Cine este Zynga

Zynga este o companie înființată în ianuarie 2007 de Mark Pincus, care a avut intenția de a crea un joc de poker pe care să-l lanseze pe platforma Facebook.

Numele companiei vine de la câinele lui Mark, Zinga, o formă prescurtată a cuvântului ”enzinga” (care vine din limba swahili), adică ”prințesa războinică”, conform propriului site.

Primul sediu al Zynga a fost în „Chip Factory”, fosta fabrică de chipsuri din Potrero Hill, un cartier din San Francisco, California.

Zynga Poker s-a lansat pe 1 iulie 2007 și a devenit unul dintre cele mai mari jocuri de poker gratuite din lume.

Compania și-a încheiat prima rundă de finanțare în noiembrie 2007, condusă de Fred Wilson de la Union Square Ventures și Brad Feld de la Foundry Group.

Pe 7 martie 2008, Zynga Poker a devenit unul dintre primele jocuri care a vândut bunuri virtuale la scară, permițând jucătorilor să-și cumpere jetoanele de poker.