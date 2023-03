Acțiuniile Transelectrica au crescut cu 15%, într-o săptămână

Cu 15% s-au apreciat acţiunile companiei naţionale de transport de energie electrică Transelectrica (simbol bursier TEL) în ultima săptămână, pe fondul unor tranzacţii în valoare de 4,5 milioane de lei, potrivit ZF.

Cu 15% s-au apreciat acţiunile companiei naţionale de transport de energie electrică Transelectrica (simbol bursier TEL) în ultima săptămână, pe fondul unor tranzacţii în valoare de 4,5 milioane de lei, aducând capitalizarea societăţii la peste 2 miliarde de lei, arată datele Bursei de Valori Bucureşti, informează Mediafax.

Prin comparaţie, indicele principal BET are plus 0,5% în aceeaşi perioadă, iar BET-NG – unde sunt incluse companiile de pe Piaţa Principală a BVB care au obiectul de activitate energia şi utilităţile aferente – are un avans de 3,3%.

„Valoarea profitului anunţat de către emitent, precum şi aprobarea de către guvern a memorandului cu privire solicitarea de distribuire de dividend din valoarea de 90% din profit au condus la evoluţia foarte bună a preţului acţiunii Transelectrica“.

Respectivul memorandum a avut efecte şi asupra preţului acţiunilor emise de către Nuclearelectrica şi Romgaz“, spune Marcel Murgoci, director de tranzacţionare în cadrul societăţii de brokeraj Estinvest.