Acţiunile Stellantis NV cresc la debutul pe bursele din Milano şi Paris

Acţiunile Stellantis NV au crescut semnificativ luni dimineaţă, în prima zi de tranzacţionare, după ce al patrulea producător auto global a fost creat sâmbătă, în urma fuziunii de 48 de miliarde de dolari dintre Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) şi grupul francez PSA, transmit Reuters şi Bloomberg potrivit Agrepres.

Titlurile au urcat cu 7,5%, la 13,51 euro, la Bursa de la Milano, iar la Paris erau aproximativ la acelaşi nivel. Vineri, acţiunile Fiat Chrysler au închis la 12,57 euro.

Listarea reprezintă încheierea cu succes a negocierilor iniţiate în 2018 de Carlos Tavares, pe atunci directorul general al PSA, care va conduce gigantul auto cu aproximativ 400.000 de angajaţi şi 14 branduri.La finalul şedinţei bursiere de săptămâna trecută, Fiat Chrysler şi PSA valorau împreună 39,4 miliarde de euro (47,6 miliarde de dolari), în timp ce capitalizarea de piaţă a Tesla, cel mai valoros producător auto, se ridica la 783 de miliarde de dolari."Avem mărimea, resursele, diversitatea şi expertiza tehnică pentru a captura cu succes oportunităţile din această nouă eră a transporturilor", a declarat preşedintele Stellantis, John Elkann, la Bursa de la Milano.Directorul general Carlos Tavares a afirmat că în următorii ani fuziunea va oferi în plus acţionarilor 25 miliarde de euro, în urma măsurilor de reducere a costurilor.Marţi, acţiunile vor debuta la Bursa de la New York, în timp ce Tavares va avea prima conferinţă de presă la conducerea Stellantis.Stellantis va reuni branduri ca Fiat, Jeep, Dodge, Ram şi Maserati cu Peugeot, Opel şi DS - obiectivul fiind reducerea costurilor cu cinci miliarde de euro (şase miliarde de dolari) pe an fără închiderea fabricilor, au anunţat Fiat Chrysler şi PSA.