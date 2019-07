Actorii Greta Gerwig şi Oscar Isaac vor juca în adaptarea „Trei surori”, piesă de teatru scrisă de Anton Cehov, pentru New York Theatre Workshop din Manhattan, potrivit news.ro.

Compania de teatru a anunţat că cei doi vor face parte din distribuţia ultimelor două reprezentaţii, în sezonul 2019-2020, scrie Variety.

„Trei surori/ Three Sisters” va fi regizat de Sam Gold, premiat cu Tony. Piesa a fost jucată prima dată în 1901 şi detaliază viaţa într-un oraş rusesc prin ochii surorilor Prozorov. După moartea tatălui lor şi chiar când Armata Imperială ajunge în oraş, surorile vor să se întoarcă la Moscova pentru a scăpa de viaţa plictisitoare de aici.

Citește și: Electric Castle 2019: DJ-i români şi străini, în prima zi

Greta Gerwig, actriţă şi regizoare, a semnat recent filmul „Lady Bird”, care i-a adus două nominalizări la Oscar (regie şi scenariu original). Ea va regiza şi scrie scenariul pentru „Barbie”, cu Margot Robbie în rol principal, film ce va avea premiera în 2020. Anul acesta, va fi prezenta pe marile ecrane cu adaptarea „Little Women”.

Oscar Isaac, cunoscut din „Inside Lellwyn Davis” al fraţilor Joel şi Ethan Coen, pentru care a fost nominalizat la Globurile de Aur, „Ex Machina” şi „At Eternity’s Gate”, va juca în „Star Wars: The Rise of Skywalker” şi remake-ul animat „The Addams Family”, care vor fi lansate în 2019. În teatru, el a jucat în „Romeo and Juliet” şi „Two Gentlemen of Verona” pentru programul „Shakespeare in the Park” al Public Theater.