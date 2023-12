Actorul portorican Kamar de los Reyes a încetat din viață la vârsta de 56 de ani

Actorul portorican Kamar de los Reyes, cunoscut pentru portretizarea lui Antonio Vega în telenovela One Life to Live și pentru rolul lui Raul Menendez din Call of Duty: Black Ops II, a murit la vârsta de 56 de ani.

De los Reyes a murit în ajunul Crăciunului, în urma unei scurte lupte cu cancerul, a declarat Lisa Goldberg, publicista soției sale, Sherri Saum, într-un comunicat citat de Sky News.

În comunicat se precizează că "a trăit în Los Angeles, însă inima lui nu a părăsit niciodată Puerto Rico" și că a fost activ în eforturile de recuperare după uraganul Maria, care a lovit insula în 2017.

De los Reyes s-a născut în San Juan, capitala insulei caraibiene, în 1967 și a crescut în Las Vegas, potrivit unei biografii furnizate de familia sa, care a precizat că a prins microbul actoriei când a ajuns în Los Angeles, la sfârșitul anilor 1980.

Printre primele sale roluri se numără Pedro Quinn în piesa de teatru off-Broadway din 1994 Blade to the Heat și Ferdinand în aclamata producție a regizorului George C Wolfe, The Tempest.

Marea sa șansă a venit când a fost distribuit în rolul lui Antonio Vega, un fost membru al unei bande, devenit avocat și ofițer de poliție, în telenovela One Life To Live. A fost prima dramă din SUA care a prezentat în primul rând personaje diverse din punct de vedere etnic și socioeconomic și care a pus în mod constant accentul pe problemele sociale.

A apărut în serial timp de peste un deceniu.