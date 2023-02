Actorul Woody Harrelson critică protocoalele anti-COVID-19 şi îndeamnă Hollywoodul să oprească 'vaccinarea forţată': 'Trebuie să punem capăt acestui nonsens'

Actorul american Woody Harrelson a criticat într-un interviu acordat pentru cotidianul The New York Times protocoalele anti-COVID-19 implementate pe platourile de filmare şi a cerut industriei de la Hollywood să oprească "vaccinarea forţată", informează revista Variety.

Starul american participă la un turneu de promovare a celui mai recent film al său, "Champions", o comedie independentă cu accente dramatice inspirată din universul sportului, regizată de Bobby Farrelly şi susţinută de Focus Features. Woody Harrelson şi-a exprimat îngrijorarea faţă de viitorul filmelor independente, din cauza "tuturor acelor protocoale anti-COVID" care sunt încă în vigoare şi pe care el le consideră "absurde", potrivit Agerpres.

"Ce este absurd la protocoalele anti-COVID19?" - l-a întrebat reporterul de la The New York Times.

"Faptul că ele sunt încă în vigoare!", a răspuns actorul american. "Nu cred că cineva ar trebui să aibă dreptul să ceară ca tu să fii obligat să te testezi, obligat să porţi mască sanitară şi obligat să te vaccinezi după trei ani. Eu cred că ar trebui să punem capăt acestui nonsens. Nu e cinstit faţă de echipele de filmare. Eu nu trebuie să port mască. De ce ar trebui ei să o poarte? De ce ar trebui ei să se vaccineze? Cum să nu depindă asta de fiecare persoană? Nu ar trebui să vorbesc despre aceste lucruri", a adăugat actorul american.

"Mă enervez în numele echipelor de filmare", a continuat Woody Harrelson. "Partea anarhistă din mine crede că nu ar trebui să fim forţaţi să ne testăm, forţaţi să purtăm mască şi forţaţi să ne vaccinăm. Asta nu e o ţară liberă. Sincer, vorbesc aici despre echipele de filmare. Pentru că eu pot să ies afară fără să port o mască. Eu pot să mă testez mai puţin. Nu sunt în aceeaşi situaţie în care se află ei, iar asta este greşit. Au trecut trei ani. Opriţi-vă!".

"Ca anarhist, nu mă descurc bine cu lucrurile care sunt obligatorii", a concluzionat starul hollywoodian.

Interviul acordat de Woody Harrelson a apărut în cotidianul The New York Times la scurt timp după ce actorul a prezentat ediţia din 25 februarie a emisiunii de satiră "Saturday Night Live". Woody Harrelson a stârnit controverse în rândul opiniei publice americane din cauza monologului său de deschidere, construit sub forma unei glume despre o foarte polarizantă teorie a conspiraţiei ce vizează COVID-19. Actorul a declarat de mai multe ori în timpul monologului său că acela era "cel mai nebunesc scenariu" pe care l-a citit vreodată.

"Aşadar, filmul decurge astfel", a explicat Woody Harrelson în secvenţa culminantă a monologului său. "Cele mai mari carteluri ale drogurilor din lume se unesc şi cumpără toată mass-media şi pe toţi politicienii şi îi forţează pe toţi oamenii din lume să rămână închişi în casele lor. Iar oamenii pot să iasă afară dacă iau droguri de la carteluri şi dacă le vor lua în continuare, din nou şi din nou".

"Am aruncat scenariul. Vreau să zic, cine ar crede acea idee nebunească? Să fii obligat să iei droguri? Eu fac asta voluntar, în fiecare zi", a adăugat starul american.

Telespectatorii au remarcat că Harrelson făcea trimitere la obligativitatea de vaccinare împotriva COVID-19, o chestiune pe care a abordat-o într-o manieră directă în interviul său din The New York Times.

Cel mai recent film în care joacă Wood Harrelson, "Champions", va fi lansat în cinematografele nord-americane pe 10 martie.