Actriţa Gina Rodriguez din serialul 'Jane the Virgin' îşi face debutul regizoral cu un film despre box

Actriţa americană Gina Rodriguez, cunoscută din serialul "Jane the Virgin", va regiza, va scrie scenariul şi va juca într-un film despre box, care va reprezenta debutul său regizoral pe marele ecran, relatează miercuri EFE.

Încă fără titlu, filmul este inspirat din viaţa şi experienţele boxerului mexican Ryan Garcia.

Pugilistul mexican va interpreta în acest film o versiune fictivă a lui însuşi şi va împărţi ecranul cu Gina Rodriguez, scrie Agerpres.ro.

Actriţa va scrie şi scenariul acestui film împreună cu Bernardo Cubria şi va fi totodată producător executiv.

Acest film va reprezenta debutul regizoral pe marele ecran al actriţei, care a regizat deja episoade din serialele TV "Jane the Virgin", "Diary of a Future President" sau remake-ul la "Charmed".

Gina Rodriguez a reamintit că a văzut multe meciuri de box în familia sa, precum şi filme despre sport alături de tatăl ei.

Foarte cunoscută în SUA pentru participarea sa în serialul "Jane the Virgin", pentru care a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, Gina Rodriguez a mai jucat în filme precum remake-ul la "Miss Bala" (2019), "Kajillionaire" (2020) de Miranda July, sau "Awake", produs de Netflix (2021) şi lansat pe platformă săptămâna trecută.

Printre proiectele sale viitoare se numără, pe lângă filmul despre box, un lungmetraj despre "Carmen Sandiego", comedia de aventuri "Lost and Found", filmul romantic "I Want You Back", sau serialul destinat publicului larg "Lost Ollie".