Actrița Jennifer Aniston, dezvăluri dureroare despre perioada în care a încercat să aibă un copil

Jennifer Aniston a dezvăluit un aspect care până acum fusese ținut secret: timp de mulți ani a încercat să aibă un copil, dar fiecare încercare a fost în zadar. Actrița a povestit despre durerea provocată de infertilitate, agravată de bârfele care speculau asupra vieții sale private.

A fost o vreme când presa vâna orice urmă fizică a unei sarcini pe corpul lui Jennifer Aniston. Fiecare indiciu devenea titlu de senzație care pornea din revistele americane și ajungea în întreaga lume. Situația a scăpat atât de mult de sub control, încât o revistă a publicat chiar și o presupusă ecografie a gemenilor pe care îi aștepta. Limita fusese depășită, iar actrița a scris despre acest lucru într-un editorial dur, publicat în 2016 în Huffington Post, subliniind cât de frustrantă era această obsesie colectivă față de corpul, viața, uterul ei, notează La Reppubblica.

Acum, Jennifer Aniston a dezvăluit pentru „Allure” că ea chiar încerca să aibă un copil, dar nu reușea să rămână însărcinată, potrivit Mediafax.

În timp ce vorbea cu jurnalistul despre subiecte legate de frumusețe, îmbătrânire și percepția propriului corp după vârsta de 50 de ani, Jennifer Aniston a spus că se simte foarte bine astăzi, la 53 de ani, nu în ultimul rând pentru că, la sfârșitul anilor 30 și o mare parte din anii 40 nu s-a simțit deloc bine.

În acea perioadă "am încercat să rămân însărcinată. A fost o călătorie dificilă care a durat mai mulți ani”, explică actrița: ”Am încercat și fertilizarea in vitro, am băut ceaiuri chinezești, le-am încercat pe toate”.

Ea se lupta cu infertilitatea și, în același timp, tabloidele îi cercetau viața privată: „Printre altele, a existat acea poveste care m-a descris ca fiind egoistă, concentrată doar pe carieră, au existat zvonuri că soțul meu (la acea vreme Justin Theroux, n.r.) m-a părăsit din această cauză. Totul a fost o minciună".

"Măcar dacă cineva mi-ar fi spus, cât eram în termen, să îmi îngheț ovocitele, să-mi fac o favoare. Nu m-am gândit la asta și iată că astăzi mă trezesc că vaporul a plecat".

Acum, spune Jennifer, nu are regrete: "Nu am regrete. Acum mă simt ușurată pentru că incertitudinea a dispărut. Nu trebuie să mă mai gândesc la asta, s-a terminat".