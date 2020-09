Adrian Mutu debutează pe banca naţionalei de tineret a României în meciul cu Finlanda

Adrian Mutu va debuta pe banca naţionalei de tineret a României, vineri, în meciul cu Finlanda. Mutu a fost numit antrenorul României U21 încă de la începutul anului, dar nu a apucat să stea pe bancă la un meci oficial sau amical. Partidele au fost amânate din cauza epidemiei, potrivit Mediafax.

Fostul atacant a dezvăluit faptul că a avut câteva oferte tentante în ultimele luni. „Da (am avut o altă ofertă n.red.), pentru că am început o treabă şi vreau să o duc până la capăt. Eram nerăbdător să încep treaba cu Under 21”, a spus selecţionerul Adrian Mutu.

Antrenorul Mutu a așteptat timp de nouă luni meciul de debut care a fost amânat din cauza epidemiei. El recunoaște că așteptarea a fost grea.

„A fost grea (aşteptarea n.red.) în primul rând pentru că îmi doream foarte mult să antrenez. A fost grea din punct de vedere profesional. Din celălalt punct de vedere, cel uman, a fost greu pentru toată lumea în această perioadă şi sper să treacă cât mai repede. În lotul pe care l-am convocat sunt băieţii cei mai buni din România şi cei mai în formă în acest moment”, a mai declarat selecţionerul naționalei U21, Adrian Mutu.

Partida cu Finlanda face parte din preliminariile Campionatului European 2021. Meciul se va disputa vineri în Finlanda.