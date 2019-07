Adrian Năstase, profeție NEAGRĂ pentru PSD: avertisment pentru Viorica Dăncilă

Fostul premier și lider al PSD, Adrian Năstase, susține că ar fi prea târziu pentru PSD să-și găsească un candidat la prezidențiale care să asigure guvernarea după alegeri și mai ales să genereze rezultate bune la alegerile locale și parlamentare.

”Am crezut că strategia PSD pentru alegerile prezidentiale trebuia să inceapă de la Congresul partidului din primăvara anului trecut. Nu a fost asa iar acum e greu de găsit cea mai bună solutie care să asigure si continuarea guvernării după prezidentiale si rezultate bune la locale si la parlamentare. Vom vedea…

Vă propun să recititi un comentariu al meu din martie, anul trecut, după Congresul extraordinar:

„Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si ca nu am urmarit cu mare atentie ce s-a intamplat la Sala Palatului, la Congres.

Le-am sugerat, totusi, sa citeasca declaratia pe care o dadusem vechiului meu prieten, Lucian Avramescu, la AM PRESS, cu cateva zile inainte de reuniunea PSD si sa judece singuri, prin aceasta prisma, rezultatele Congresului. Ceea ce puteti sa faceti si voi:

”Congresul EXTRAORDINAR al PSD va fi, în functie de obiective și de desfășurare, un eveniment ce va marca revigorarea partidului sau va reprezenta un cartuș tras în gol. Unii se vor grăbi să spună că este vorba de o reglare de conturi și de o reașezare a scaunelor în jurul mesei sub cupola unor documente “de vitrină” pe care nu le va citi mai nimeni. Eu sper să nu fie așa și că abordarea doctrinară și cea de vitalizare a activității politice vor fi revăzute. Dincolo de compromisuri în zona de legislație, dincolo de numeroase bătălii despre justiție, necâștigate, dincolo de capitularea în favoarea președintelui Johannis pe zona de politică externă, partidul – în opinia mea – trecând de preocuparea, importantă, de a schița un proiect de țară pentru următoarele decenii – ar trebui să se întrebe, acum, cărui electorat se va adresa la alegerile viitoare și cum își poate aduce la zi mesajul ideologic (de centru stânga), nu abordările continuu tranzacționiste. Cred, de asemenea, că partidul ar trebui să definească o nouă abordare în relația cu intelectualii. M-aș bucura ca aceste obiective să fie avute în vedere la congresul de sâmbătă. Iar mesajul implicit să fie constituit din alegerea unor lideri de calitate, capabili să formeze o echipă”, scrie Adrian Năstase, pe blog.