Adriana Săftoiu a RĂBUFNIT, după situația din Parlament: am simțit jenă, stinghereală, rușine

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, postează o serie de imagini prin care arată dezinteresul total al parlamentarilor față de lucrările din plen sau din comisii. Ea arată că la dezbaterea situației din justiție, la moțiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader, sala a fost aproape goală. Situația este aceeași și la Comisia pentru Drepturile Omului, acolo unde au fost prezenți doar 5 din 19 membri, dar aleșii se trec prezenți și încasează indemnizația de ședință.

”Astăzi, activitatea parlamentară: plenul, aproape gol, deşi nu se dezbătea legea cormoranilor, ci situaţia Justiţiei.

Tot astăzi, în Comisia pentru Drepturile Omului (dar cât de mult li se umple gura parlamentarilor de vorbe când deplâng situația drepturilor omului) audierea ministrului Educației. Prezenți 5 din 19 membri, deşi nu se discuta despre sexul îngerilor, ci problema elevilor cu CES. Dna Andronescu a venit în sfârşit. Membri Comisiei ( pe unii i-am văzut la față de cel mult două ori în două sesiuni) lipsă deși apar ca prezenți în condică și iși ridică indemnizația de sedința.

Nu am simțit decât jenă, stinghereală, rușine, sentimente pe care le am la fiecare sedință de Comisie. Suntem 19 membri. Cu greu ne adunăm 10. Astăzi, penibilul a fost total. În alte Parlamente, audierea unui ministru contează. Eram cinci parlamentari din 19.

Las aici dovada. Si sunt sigură că multi din cei lipsă se vor regăsi si in viitorul Parlament.

Cei mulți din imagini sunt ziariști. Cu mult peste numărul parlamentarilor, membri ai Comisiei, dar care, repet, nu au nici un sentiment de rușine să se semneze ca prezenți.”, scrie Adriana Săftoiu, pe pagina personală de Facebook.