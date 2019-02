Legea bugetului pe 2019: Aer condiționat la CCR, jocuri bingo la TV și sondaje în Diaspora

Instituțiile de stat care funcționează din bani publici, precum ministerele, agentiile, Parlamentul, și-au publicat prioritățile de investiții în proiectul de buget pe 2019. Schimbarea mașinilor și modernizarea infrastructurii IT sunt dorite de mai multe autorități publice. O instituție cere „un sediu potrivit importantei sale”, altele dorind, de exemplu, finalizarea unor proiecte precum „Monitorul preturilor carburantilor si a produselor alimentare”.

ȘTIRIPESURSE.RO vă prezintă o selecție a priorităților instituțiilor, așa cum apar ele în legea bugetului de stat pe 2019:

Administrația Prezidențială: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente sediului Administratiei Prezidentiale, respectiv complexul Palat Cotroceni, precum și modernizarea infrastructurii IT&C a institutiei

Senat: Finalizarea lucrarilor de investitii / realizarea lucrarilor de reparatii capitale la spatiile detinute de Senat in Palatul Parlamentul.

ÎCCJ: Modernizarea infrastructurii IT potrivit H.G. 583/2016, privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie (SNA) 2016-2020

CCR: Curtea Constitutionala si-a propus achizitia unui soft pentru accesibilizare WEB, a unor licente care expira in 2018, echipamente IT care sa le inlocuiasca pe cele vechi uzate fizic si moral, precum si a unor piese de mobilier si aparate de climatizare care sa le inlocuiasca pe cele vechi, unele fiind achizitionate inca de la infiintarea Curtii

Curtea de Conturi: Elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția unui nou sediu central pentru Curtea de Conturi a Romaniei, Autoritatea de Audit, Camera de Conturi Bucuresti si Camera de Conturi Ilfov; înlocuirea partiala a autoturismelor din parcul auto, intrucat acestea prezinta un grad mare de uzura, iar costurile cu reparatiile sunt foarte ridicate

Consiliul Concurentei: Finalizarea proiectului monitorul preturilor carburantilor si a produselor alimentare - crearea unui sistem de monitorizare a preturilor pentru carburanti, pentru o mai buna informare a consumatorului si cresterea gradului de concurenta pe aceasta piata; Inlocuirea parcului auto existent, peste 31% din autoturismele detinute avand o vechime cuprinsă între 10-17 ani, cu durata normala de functionare depasita si care nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata.

Agenția Națională Anti-Doping: Dezvoltarea proiectului paşaportul biologic al sportivului, proiect internaţional al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în urma dezvoltării metodelor de măsurare a parametrilor biologici ai sportivilor şi completarea bazei internaţionale de date cu aceşti parametri pentru fiecare sportive.

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) - eliminarea barierei privind interzicerea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune din piaţa jocurilor de noroc, întrucât această situaţie a condus la crearea unui mediu neconcurenţial.

Curățenie printre revoluționari

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 își propune:

- Realizarea unei arhive proprii privind dosarele persoanelor care au obținut sau doresc a obține calitatea de deținut politic de persoana persecutată sau deportată din motive politice.

- Organizarea depozitului de arhivă pentru dosarele de revoluționari

- Punerea în executare a sentințelor rămase definitive și irevocabile emise de instanțele judecătorești privind atribuirea calitații de revoluționar persoanelor care au acționat în judecată Secretariatul de stat și Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989.

- Colaborarea cu organele de poliție și anchetă privind dosarele penale care au în cercetare persoane care au obținut certificate de revoluționar.

- Constitutirea unei baze de date unitare pentru evidența celor care dețin calitatea de deținut politic, de persoana persecutată sau deportată din motive politice și a drepturilor individuale obținute de către aceștia

TVR vrea să treacă pe HD (High Definition)

„TVR isi propune sa treaca emisia canalelor sale principale la finalul anului 2018, astfel incat incepand din 2019 canalele TVR1 si TVR 2 sa devina HD, astfel incat sa se poata difuza, prin canalele de satelit, prin difuzorii de cablu si prin emisia digital terestra, canalele de inalta definitie.

Pe de alta parte, productia TVR nu va deveni integral HD deoarece coexista echipamente SD, mai vechi, cu echipamentele HD, mai noi. Din punct de vedere tehnic, trecerea de la formatul Standard Definition presupune, simultan cu achizitionarea unor elemente tehnice necesare activitatii zilnice, achizitionarea in completare a: intregului echipament de teren HD, dotarea studiourilor de stiri HD, dotarea HD a studiourilor mari si upgrade al echipamentului de emisie din multicanal, achizitionarea unui car HD, la standardele FIFA/UEFA, pentru a nu mai exista obligatia inchirierii de pe piata pentru transmisiuni complexe”

Un proiect de importanta deosebita il reprezinta finalizarea digitalizarii si trecerea completa la HD a televiziunii publice. In acest sens, Televiziunea Romana, alaturi de celelalte institutii din Romania, are obligatia sa asigure tranzitia completa la digital, asa cum rezulta din directivele Comunitatii Europene privind „complete analog shutdown”. In acest scop, am colaborat si colaboram cu specialistii Societatii Nationale de Radiocomunicatii pentru elaborarea unui plan de digitalizare a emisiei radioelectrice si de implementare a emisiei digitale DVB-T2, in acord cu strategia Ministerului Comunicatiilor si a Societatii Informationale”.

Pericol de moarte

Ministerul Mediului va face investiții în consolidări şi intervenţii pentru prevenirea şi combaterea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale produse de viituri, având ca scop apărarea populaţiei împotriva inundaţiilor şi asigurarea resurselor de apă, aceste investiții având stadii fizice de execuţie avansate (între 50 si 90 %).

Oprirea chiar şi temporară a lucrărilor ar genera efecte dezastruoase din punct de vedere social şi economic, după cum urmează:

• Periclitarea vieţii a peste 1.500.000 persoane şi a gospodăriilor acestora (peste 50.000) din cca. 500 localităţi;

• Punerea în pericol a peste 600 de obiective din patrimoniul naţional şi istoric, lăcaşe de cult, şcoli, spitale, sedii administrative, unităţi economice, unităţi comerciale etc.;

• Distrugerea a peste 1.000 km infrastructuri (drumuri, căi ferate, linii electrice și telefonice, conducte magistrale, etc.);

• Pierderi de peste 2 mld. euro datorită distrugerii digurilor şi barajelor, a proprietăţilor, gospodăriilor, animalelor domestice, terenurilor agricole, infrastructurilor etc., precum şi pentru relocarea populaţiei afectate;

• Neasigurarea surselor de apă pentru o populaţie de peste 2,5 milioane locuitori;

De subliniat, de asemenea, că stagnarea execuţiei obiectivelor conduce la distrugerea lucrărilor în curs de execuţie (cheltuielile pentru conservare fiind estimate la 30% din valoarea lucrărilor)

Consiliul Economic si Social: Are nevoie de „un sediu potrivit importantei sale, care sa permita dezvoltarea institutiei si sa contribuie la impactul de imagine, la cresterea prestigiului institutiei. Avand in vedere dezvoltarea institutiei pe noi paliere organizatorice, transformarea unor spatii in sali de sedinta, birouri de lucru, intentia proprietarului de a vinde cladirea intr-un viitor apropiat etc., este necesara achizitia cladirii unde Consiliul Economic si Social isi desfasoara activitatea”

Ministerul pentru romanii de pretutindeni: Infiintarea Muzeului Romanilor de Pretutindeni; Cercetare – studiu pe diaspora – realizarea unei cercetari calitative care sa ofere statistici clare pentru orice institutie care doreste sa elaboreze politici in domeniul diasporei sau al comunitatilor istorice; Acordarea de 2.000 de burse sau stimulente financiare etnicilor romani din Ucraina, din clasele I si II.