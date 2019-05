Agenția Antidrog Constanța desfășoară o acțiune de informare pe litoral

Agenția Antidrog Constanța desfășoară o acțiune de informare a tinerilor de pe litoral despre riscurile consumului de substanțe interzise, fiind instruiți și patronii de cluburi din Mamaia și Vama Veche în privința acordării primului ajutor consumatorilor, potrivit Mediafax.

Agenția Națională Antidrog, filiala Constanța, desfășoară pe perioada minivacanței de 1 mai acțiuni de informare pe litoral. Timp de două zile, polițiștii locali au fost instruiți privind problematica drogurilor, li s-au prezentat efectele consumului de droguri pentru a putea identifica un posibil consumator, dar și modul în care pot acorda primul ajutor. Astfel de sesiuni de instruire au fost organizate și pentru patronii de cluburi din Mamaia și Vama Veche.

"Am luat legătura cu administratorii de mari cluburi din Mamaia, cu cei ai evenimentelor muzical-artistice și cu cei din Vama Veche. În Constanța am derulat activități cu sprijinul Prefecturii Constanța, toți administratorii au fost invitați la prefectură, au participat inclusiv reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, ISU și am discutat cu ei aceleași probleme. Mulți dintre ei au spus că angajații în proporție de 90% au făcut cursuri de prim ajutor, având în vedere că angajații sunt fidelizați", a declarat Cristian Oprișan, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța.

Cea mai mare parte din activitate s-a desfășurat pe litoral, unde 50 voluntari și specialiști au discutat cu turiștii despre consumul de droguri și efectele acestora asupra sănătății. Dacă o parte dintre cei abordați au declarat că nu sunt consumatori, voluntarii au întâlnit și persoane care au recunoscut.

"Noi am fost din cort în cort, în special pentru tineri am avut diverse materiale de informare. Tinerii sunt foarte deschiși, nu ne-au refuzat materialele. Erau tineri care spuneau: Eu nu am nevoie de astfel de evenimente, că nu sunt consumator. Erau alții care spuneau că sunt binevenite acțiunile: Nu știu dimineață cum o să fiu, în ce stare o să fiu. Per ansamblu, nu am identificat persoane căzute la pământ sau care consumă, cum a fost acum un an cazul cu fetele. (...) De regulă, este greu să determini persoana consumatoare să se lase, dar discuți, spui unde putem fi găsțiți și a doua zi, când are o problemă de sănătate, știe unde să te găsească", a mai declarat Oprișan.

Tinerii le-au spus voluntarilor că au auzit și de pachetele cu droguri aduse de valuri la mal în urmă cu câteva săptămâni.

"Făceau glume, spuneau că încă nu au găsit nimic, niciun pachet. Le-am spus pericolele la care se expun. Deținerea de cocaină se pedepsește foarte drastic. Din punct de vedere medical, puritatea este foarte mare. Nu știi cât consumi. De regulă, un consumator știe cât să ia, cât duce organismul, tu ca novice nu știi cât să consumi și poți să iei pe supradoză și se poate ajunge până la deces”, a mai spus specialistul.

Sursa citată a mai precizat că numărul de consumatori este în creștere pe litoral: „Este normal să crească pentru că și evenimentele muzicale cresc. Acum 4 ani nu aveam la nivelul acesta evenimente muzicale. Mulți vin cu aceste substanțe la ei - vorbesc de cetățenii străini. Consumul este determinat de anturaj, de curiozitate", a mai explicat Cristian Oprișan, șeful ANA Constanța.