Agențiile de turism, critici DURE pentru ministrul Turismului: Așteptăm scuzele dumneavoastră. Toate demersurile noastre de a gasi solutii au fost ignorate

Reprezentanții agențiilor de turism din România au transmis o scrisoare deschisă ministrului Turismului, Bogdan Trif, în care solicită scuzele acestuia după declarațiile făcute la prezentarea bilanțului de 6 luni, menționând că reprezentantul statului care ar trebui să le apere interesele îi denigrează.

"Stimate Domnule Ministru al Turismului, Bogdan Trif !

Am asteptat si ascultat cu mare interes conferinta de presa de bilant la 6 luni a Ministerului pe care il conduceti. Am sperat ca Ministerul pe care cu totii l-am dorit, cel al turismului, ne va face sa fim mandri de meseria pe care, cu pasiune, o exercitam. Rezultatul a fost insa altul, ne-am intristat si ne-am revoltat. Am crezut ca veti iesi public si veti multumi sincer celor 2500 de agentii de turism din Romania pentru ca în ultimii 28 de ani au trimis milioane de romani in concedii memorabile. In tot acest timp au fost alaturi de turistii lor atunci cand ceva neplacut s-a intamplat, zi si noapte. Atunci cand au fost crize de tot felul ( natura dezlantuita, atentate, crize politice peste tot in lume ) au gasit solutii pentru siguranta turistilor

Si-au vazut cu maxima seriozitate de treaba si nu au profitat de lipsa de reglementari care sa asigure protectia turistilor, desi statul roman era obligat prin directive europene sa faca acest lucru.

Au existat EXTREM DE PUTINE incidente de tip insolventa in pofida faptului ca marja de profit in industrie este cea mai mica din economia romaneasca.

Atunci cand au fost insolvente s-au mobilizat exemplar, au pus mana de la mana si au gasit in cele mai multe cazuri solutii pentru repatrierea turistilor afectati. Au facut aceasta munca cu multa pasiune si atentie pentru nevoile turistilor lor. De peste 10 ani s-au preocupat permanent de siguranta turistilor lor propunand constant si perseverent solutii legale pentru ca acestia sa fie protejati, in pofida dezinteresului major al autoritatilor din Romania. Din pacate Dumneavoastra ati ales sa defaimati generalizat agentiile de turism din Romania si doar la intrebarea directa a jurnalistilor v-ati adus aminte sa mentionati ca “ majoritatea agentiilor de turism lucreaza corect “.

Ati ales sa comunicati public ca agentii de turism sunt “ smecheri “, ca incaseaza bani in avans de la turisti si ii folosesc in alte scopuri, ca fura turistii romani si ca au profituri mari la care ar mai trebui sa renunte pentru a acoperi costurile garantarii serviciilor turistice.

Ati ales sa creati asteptari false turistilor romani in sensul in care serviciile turistice vor fi garantate 100% desi stiti foarte bine ca majoritatea serviciilor oferite de agentiile de turism nu se incadreaza in scopul directivei transpuse recent. Ati ales sa comunicati ca este treaba noastra, a agentiilor de turism sa gaseasca solutii de garantare in piata in contextul in care statul roman a abandonat peste noapte fondul de garantare pentru ca a inteles ca cerintele formulate de Dumneavoastra nu sunt realiste si implementabile.

Ati ales sa dezinformati cum ca in toate tarile din Europa serviciile sunt garantate 100% desi stiti extrem de bine ca nu este asa. Ati ales sa dati exemplul Germaniei unde garantarea este limitata la un procent redus din cifra de afaceri a firmelor de acolo.

Domnule Ministru, in 28 de ani au fost foarte putine cazuri de insolventa si intr-o proportie covarsitoare nu a fost cazul de “ teapa “ asa cum v-ati exprimat ci de insolvente “ normale “. Cazul OMNIA TURISM nu a provocat pagube de 8 milioane de euro ci, dupa cum stiti foarte bine, suma respectiva se ridica la maxim 2,5 mil USD ( mai intrebati odata asiguratorul ). Firma respectiva activa de 26 de ani pe piata iar incidentul s-a declansat prin sinuciderea administratorului si incapacitatea autoritatilor si a justitiei din Romania de a desemna in regim de urgenta un administrator judiciar care sa poata vedea exact daca si ce s-a intamplat. Dar chiar va imaginati ca cineva da “ teapa “ dupa 26 de ani de activitate in piata ( si apoi se sinucide ? ).

In toate cazurile de pana acum dincolo de un numar relativ mic de turisti pagubiti ( si fata de care ne cerem noi ca breasla scuze ) cei mai pagubiti au fost tot operatorii din turism care au platit din buzunar milioane de euro pentru a despagubi clientii sau a-i face sa nici nu simta incidentul.

Acestora AR TREBUI SA LE MULTUMITI si nicidecum sa-i defaimati public pe nedrept. Toate demersurile noastre din ultimii ani de a gasi solutii au fost ignorate de autoritati iar acum Dumneavoastra comunicati public ca “ agentiile de turism opun rezistenta si se impotrivesc “. Se impotrivesc la ceea ce ele au propus ? Agentiile de turism se impotrivesc MODULUI in care autoritatile, fara nici un studiu de impact, isi imagineaza ca se pot gasi solutii peste noapte la probleme pe care chiar ele le-au ignorat. Se impotrivesc unor solutii aberante de tip “ cont fiduciar “ pentru ca acestea distrug toate agentiile mici si mijlocii care sunt cronic subfinantate si necapitalizate suficient pentru ca, asa cum de data asta corect ati afirmat , au supravietuiti intr-o industrie salbatica si haotica.. SI AU FACUT-O CU FRUNTEA SUS IN FATA MILIOANELOR DE OAMENI PE CARE CU CINSTE SI CORECTITUDINE I-A SERVIT !

Stimate Domnule Ministru, industria agentiilor de turism din Romania asteapta SCUZELE DUMNEAVOASTRA. Astepata multumiri pentru ca s-a comportat corect si s-a mentinut curata in pofida lipsei actiuni statului roman timp de 28 de ani. Evident ca nu exista nici o padure fara uscaciuni dar asta nu permite nimanui sa defaimeze la modul general.

Am dori sa va aducem aminte ca dincolo de preocuparea noastra COMUNA de a proteja turistii romani ( ne bucuram ca v-ati adus si Dumneavoastra aminte de asta ), Ministerul Turismului are obligatia de sprijini si nu defaima industria pe care o gestioneaza", se arată în comunicatul de presă transmis de reprezentanții agențiilor de turism.